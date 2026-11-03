Отдых в Таиланде закончился для ребенка операцией

03 ноября 2026, 11:56

Приморские врачи достали из лица семилетнего мальчика челюсть рыбы-иглы

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Врачи Краевой клинической больницы № 2 во Владивостоке успешно извлекли фрагмент челюсти рыбы-иглы из лица семилетнего мальчика, пострадавшего во время отдыха в Таиланде. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.





Согласно данным, ребенок столкнулся с рыбой во время купания. В результате он получил рваную рану, а обломок челюсти с зубами длиной около двух сантиметров застрял в нескольких сантиметрах от глаза. Первую помощь мальчику оказали тайские специалисты, однако после возвращения во Владивосток семья обратилась к челюстно-лицевым хирургам ККБ № 2. Как отметили в больнице, операция прошла без единого дополнительного разреза: фрагмент удалили через узкий длинный раневой канал, оставленный иглой.





«Врачи выполнили по-настоящему ювелирную работу... с самым бережным отношением к детскому лицу», — говорится в публикации.