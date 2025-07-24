Отдыхаюшая в Европе туристка потеряла часть ноги из-за неизвестной рыбы
Часть ноги потеряла отдыхающая 80-летняя туристка в Испании после нападения неизвестной хищной рыбы. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Cronica Balear (CB).
В материале сказано, что инцидент произошел на пляже города Плайя-де-Пальма, острова Майорка. В результате происшествия итальянку отвезли в местный госпиталь с обильным кровотечением.
Отдыхающих с пляжа временно эвакуировали, уточняется в статье. Официальной информации о том, какая именно рыба напала, нет. По информации СМИ, ею могла оказаться синяя акула, или спинорог. Работники Фонда Аквариума Пальмы считают, что это был скат, если учесть форму раны, не указывающую на наличие зубов.
Читайте также: