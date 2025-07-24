Отдыхаюшая в Европе туристка потеряла часть ноги из-за неизвестной рыбы

24 июля 2025, 20:48

CB: 80-летняя туристка потеряла часть ноги после встречи с неизвестной рыбой

Фото: istockphoto/Makhbubakhon Ismatova

Часть ноги потеряла отдыхающая 80-летняя туристка в Испании после нападения неизвестной хищной рыбы. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Cronica Balear (CB).