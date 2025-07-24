Турист решил покорить вершину в Европе и сорвался вниз
52-летний турист из Германии погиб при восхождении на гору Лаггинхорн в Швейцарии, высота которой составляет 4010 метров. Об этом сообщает издание Bild.
Известно, что немец был в составе группы из пяти человек. Достигнув отметки в 3,8 тысячи метров, он неожиданно сорвался вниз на глазах у других альпинистов. В скором времени на место происшествия прибыли спасатели и медики, но не смогли спасти мужчину — полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью. В настоящее время проводится расследование для установления причин трагедии.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области 18-летний турист сорвался со скалы во время отдыха с друзьями.
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