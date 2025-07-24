Турист решил покорить вершину в Европе и сорвался вниз

24 июля 2025, 19:58

Bild: 52-летний турист погиб при восхождении на гору Лаггинхорн в Швейцарии

Фото: iStock/Soumen Hazra

52-летний турист из Германии погиб при восхождении на гору Лаггинхорн в Швейцарии, высота которой составляет 4010 метров. Об этом сообщает издание Bild.