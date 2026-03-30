Школьница пострадала при падении лифта с 14 этажа в российском городе
В Красноярске 15-летняя школьница получила травмы во время падения лифта с высоты. Об этом информирует ГСУ СК России по региону.
29 марта в многоэтажном доме на 1-й Хабаровской улице произошёл несчастный случай. Девочка зашла в лифт на 14-м этаже, и в процессе движения подъёмник внезапно сорвался вниз, остановившись на восьмом этаже.
В результате падения школьница получила травмы, ее госпитализировали. На текущий момент её жизни ничего не угрожает, однако подробной информации о состоянии пострадавшей пока не поступало.
На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. Они занимаются установлением лиц, ответственных за техническое обслуживание лифтового оборудования. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
