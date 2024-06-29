Отдыхающие на пляже в Подмосковье купались в пруду рядом с телом в мешке

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Отдыхающие на пляже в Подмосковье более четырех часов плавали в пруду, не обращая внимания на тело в мешке, передает РИА Новости.
Тело в мешке с 11 утра лежало у кромки воды на пляже Булатниковского пруда, пока жители Подмосковья купались в пруду. В субботу температура воздуха достигала 30 градусов.
Посетители пляжа рассказали, что сразу позвонили в полицию и сообщили о находке. Вскоре место, где находилось тело, было огорожено. Позже на место происшествия прибыл следователь.
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