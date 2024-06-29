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Отдыхающие на пляже в Подмосковье купались в пруду рядом с телом в мешке

29 июня 2024, 18:54
Фото: iStock/Daria Kulkova

Фото: iStock/Daria Kulkova

Отдыхающие на пляже в Подмосковье более четырех часов плавали в пруду, не обращая внимания на тело в мешке, передает РИА Новости.


Тело в мешке с 11 утра лежало у кромки воды на пляже Булатниковского пруда, пока жители Подмосковья купались в пруду. В субботу температура воздуха достигала 30 градусов.

Посетители пляжа рассказали, что сразу позвонили в полицию и сообщили о находке. Вскоре место, где находилось тело, было огорожено. Позже на место происшествия прибыл следователь.

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Кадыров призвал дорожить сплоченностью народов в России
29 июня 2024, 19:28

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал ценить единство народов России и не разделять общество по религиозным признакам, не путая их с идеями экстремистов и «шайтанов».
В свете недавнего захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону и терактов в Дагестане, Кадыров подчеркнул, что акты террора не должны ассоциироваться с религиями.

«Никакая религия не призывает убивать невинных людей и устраивать резню. Не следует путать религии с идеями фанатиков и шайтанов, которые не имеют отношения к священным писаниям, будь то Библия, Коран или Тора», — написал Кадыров в Telegram-канале.
Он отметил, что «народы России едины и сплочены как никогда», и «нужно ценить это, а не разделять общество по религиям».

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СК возбудил дело о теракте после обстрела деревни Городище в Курской области
29 июня 2024, 18:47

Фото: iStock/seb_ra

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обстрела деревни Городище в Курской области. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что дело возбуждено по статье УК РФ«террористический акт». В настоящее время сотрудники СК РФ устанавливают обстоятельства теракта и выявляют причастных к его осуществлению.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что подготовит обращение в международные органы с просьбой осудить действия украинских боевиков и принять меры реагирования.

Напомним, сегодня, 29 июня, пять человек погибли при атаке беспилотника ВСУ в деревне Городище Курской области. В числе погибших значатся два ребенка. Еще несколько человек были тяжело ранены, их госпитализировали.

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В Москве произошел пожар в жилом доме
SHOT: Пожар произошел в жилом доме в Москве на Алтуфьевском шоссе
29 июня 2024, 18:09

Фото: iStock/grafoto

На Алтуфьевском шоссе в районе Отрадное произошел пожар в жилом доме. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, огонь охватил квартиру на девятом этаже 16-этажного дома. По словам очевидцев, из дома выбегают люди.

Находился ли кто-то в квартире, где произошло возгорание, неизвестно. Пожарные пока не могут пробраться в квартиру из-за густого дыма на этаже.

Данные о пострадавших выясняются.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе загорелось здание общежития. Пожар произошел в здании на Керамической улице. Изначально площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Горение было ликвидировано в 0:19. Пять человек погибли.

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Более 30 детей пожаловались на плохое самочувствие в детском лагере в Пензе
В лагере в Пензе более 30 детей обратились за медпомощью, организована проверка
29 июня 2024, 17:34

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Более тридцати детей в детском лагере в Пензе обратились за медицинской помощью. Об этом сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.
Уточняется, что некоторые из пострадавших детей находятся в изоляторе. Правоохранительные органы начали проверку, в том числе организации питания.

Прокуратура также установит все обстоятельства и даст оценку исполнению требований законодательства об охране жизни и здоровья детей. В ведомстве добавили, что при наличии оснований будут приняты особые меры.

Ранее сообщалось, что в оздоровительном лагере «Юность», который находится в Воронежской области, у десяти детей выявлена острая кишечная инфекция. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#питание
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Украинский нацгвардеец взорвал гранату в Киеве
29 июня 2024, 16:57

Фото: istockphoto/by sonmez

В Киеве военнослужащий Национальной гвардии Украины взорвал гранату, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Telegram-канал «Страна.UA».
Инцидент произошел в жилом районе рядом с торговым центром, обошлось без пострадавших. Взрыв повредил 11 автомобилей и выбил окна в торговом центре.

Младший сержант Нацгвардии, совершивший правонарушение, был задержан. В его квартире обнаружили большое количество боеприпасов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Военнослужащему грозит до семи лет лишения свободы.

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Подростка жестоко избили из-за неработающей видеокарты в Оренбурге
29 июня 2024, 16:35

Фото: iStock/Fedorovekb

В Оренбурге подростка жестоко избили из-за неработающей видеокарты. Мужчина напал на него с ножом и устроил погром в квартире, пишет телеграм-канал Shot.
17-летний Александр, проживающий в Оренбурге, заявил, что он живет один, работает компьютерным мастером и продает видеокарты. Однажды к нему домой пришел разгневанный клиент, недовольный приобретенной видеокартой. Мужчина обвинял Александра в продаже некачественного товара и, угрожая ножом, дважды ранил его в ногу, после чего сильно избил.

Подростка особенно поразило, что после нападения злоумышленник переоделся в чистую одежду, которую принес с собой. Александр сам вызвал скорую помощь.

После лечения Александра ждал неприятный сюрприз: нападавшего задержали, но вскоре отпустили. Теперь подросток боится выходить на улицу и надеется, что Следственный комитет примет меры для изоляции опасного покупателя.

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Суд назначил домашний арест собственнице сгоревшего здания во Фрязино
Владелицу сгоревшего во Фрязине здания отправили под домашний арест на 2 месяца
29 июня 2024, 16:12

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд отправил под домашний арест на два месяца владелицу здания в городе Фрязино, где пожар унес жизни шести человек. Об этом говорится в Telegram-канале главка Следственного комитета по Московской области.
Женщине предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Уточняется, что в пятницу, 28 июня, ее задержали.

Примечательно, что владелица здания, её представитель и замгендиректора ООО «Исприн» получали прибыль от аренды, не обеспечив при этом пожарную безопасность и иные нормы в здании. Согласно информации источника, обвиняемая написала явку с повинной и признала свою вину.

Напомним, 24 июня произошел пожар в административном здании на территории промзоны во Фрязине. Площадь возгорания достигла 5 тысяч квадратных метров. Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Официально известно о шестерых погибших.

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Неизвестный выстрелил из арбалета в полицейского у посольства Израиля
29 июня 2024, 15:21

Фото: iStock/andras_csontos

В Сербии возле посольства Израиля неизвестный мужчина ранил из арбалета сотрудника жандармерии, попав ему в шею. Глава МВД Сербии Ивица Дачич сообщил, что нападавший был нейтрализован ответным огнем.
Инцидент произошел около 11 часов утра. Мужчина атаковал жандарма, охранявшего посольство. Жандарм, родившийся в 1990 году, в целях самообороны применил оружие, в результате чего нападавший скончался.

Раненый полицейский находится в сознании и будет прооперирован для извлечения стрелы из шеи. Проводится расследование.

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В ДТП с двумя автобусами в Турции погибла россиянка
29 июня 2024, 13:56

Фото: istockphoto/conejota

Российская гражданка погибла в результате аварии с участием автобусов, перевозивших строителей атомной электростанции «Аккую» в Турции, подтвердило посольство России в Анкаре, сообщает РИА Новости.
Проектная компания «Аккую Нуклеар» ранее сообщила, что два служебных автобуса, перевозивших работников АЭС «Аккую», попали в ДТП, в результате которого погибли два человека. По предварительной информации, водитель одного из автобусов транспортной компании не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем и другим автобусом.

«Среди погибших была гражданка России. В связи с поступающей противоречивой информацией просим доверять только официальным источникам», — заявили в посольстве.
Компания «Аккую Нуклеар» подчеркнула, что в случае выявления нарушений правил безопасности движения транспортной компанией, они будут добиваться привлечения виновных к ответственности правовыми методами.

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