Сожженный труп и множественные ножевые: Мужья, убившие своих жен из-за ревности

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Тема домашнего насилия с мужской стороны всегда очень остро стояла в обществе. Однако, порой бытовые скандалы и драки выходят за рамки разумного. В этих случаях полиция ловит мужчину рядом с трупом его супруги.
О самых жутких убийствах, которые совершили ревнивые или просто очень агрессивные мужья, расскажет редакция «Радио 1».
В 1994 году бывшую жену известного американского футболиста Джеймса Симпсона Николь Браун нашли мёртвой вместе с её другом. На теле влюблённых были обнаружены множественные ножевые ранения. Следователи сразу направились к дому Симпсона, где стояла окровавленная машина. Позже экспертиза подтвердила, что кровь из автомобиля принадлежала Браун и её любовнику.
Симпсона арестовали, но после всё же оправдали. Сообщалось, что знаменитый спортсмен нанял отличную команду адвокатов. В тюрьму Симпсон всё же попал, но не за убийство жены, а за ограбление и похищение человека, которое он совершил в 2007 году.
Шокировавшее всю страну убийство произошло 21 октября 2016 года в Екатеринбурге. Майор ФСБ Александр Игнатьев убил свою жену и четырёхлетнюю дочь. После случившегося мужчина попытался покончить с собой, но старшей дочери удалось выбраться из квартиры и позвать на помощь.
В ходе судебных слушаний стало ясно, что Игнатьев невменяем. Он заявил, что совершил убийство, потому что его заразили неким вирусом через телефон. Несколько месяцев уже бывший сотрудник ФСБ провёл в СИЗО, после чего был отправлен на принудительное лечение.
История об убийстве Юлии Прокопьевой прогремело на всю страну в августе 2013 года. Дмитрий Лошагин был одним из самых модных и популярных фотографов, а его супруга Юлия — востребованной моделью.
22 августа семья отдыхала на вечеринке, после которой девушка исчезла. Её обезображенное тело было найдено в лесу. Позже было установлено, что первую красавицу Урала убил её супруг.
Следствие установило, что после праздника Лошагин и Прокопьева остались одни в квартире. Муж убил свою жену, положил тело в пакет, вывез в лес и сжёг. Фотографа посадили в тюрьму, однако свою вину он так и не признал.
12 ноября 2015 года на трассе Екатеринбург-Первоуральск мать двоих детей Светлана Мамина попала под колёса автомобиля. Сперва следствие считало, что смерть женщины — это трагическая случайность.
Позже стало ясно, что под машину Мамину столкнул её гражданский муж Михаил Дихтярь. В этот вечер пара и друг мужчины возвращались домой по этой самой трассе. Они ездили в Екатеринбург за партией наркотиков. В машине между Маминой и Дихтярем произошла ссора, они вышли из автомобиля и продолжили ругаться посреди оживлённой трассы. Дихтярь дождался, пока к ним приблизится автомобиль, и толкнул Мамину под колёса.
Водителя, который сбил женщину, так и не нашли. Дихтярь также остаётся на свободе из-за невозможности доказать его причастность к преступлению.
Семья Новоструевых казалась всем обычной и достаточно счастливой, пока в преддверии Нового года Константин не убил свою жену Людмилу.
Мужчина работал курьером, а в конце 2020 года его уволили. В семье начались финансовые трудности и постоянные скандалы. 18 декабря супруги решили отвезли шестилетнюю дочь в гости к дедушке, но во время сборов между супругами разразился скандал. Новоструев начал избивать жену, а она успела крикнуть дочери — «Звони деду!».
Вернувшись в комнату, девочка обнаружила маму, лежавшую в луже крови. После убийства жены Новоструев свёл счёты с жизнью.
20 апреля 2024 года бывший кандидат в депутаты Тверской городской думы Евгений Никольский опубликовал в своём Telegram-канале пост, в котором признался в убийстве жены.
Он также попросил позаботиться о своей маленькой дочке.
Позже выяснилось, что за неделю до убийства мужчина сильно избил свою супругу, после чего она уехала в гости к родителям. Чиновник поехал за женой, чтобы разобраться, но между парой вновь разразился скандал, в ходе которого Никольский насмерть зарезал жену.
Громкое дело Куандыка Бишимбаева уже несколько месяцев гремит как в Казахстане и России, так и в других постсоветских странах. По версии следствия, что в ночь на 9 ноября 2023 года Бишимбаев избил свою гражданскую жену Салтанат Нукенову в ресторане Астаны и оставил её мертвой на полу VIP-кабины на 6-8 часов. Куандык своей вины не признает, утверждает, что жена в тот вечер распивала алкоголь и «спровоцировала» его «агрессией».
Это дело стало первым судебным разбирательством по делу о домашнем насилии в Казахстане, которое транслировалось в прямом эфире под наблюдением присяжных. Дело получило большой общественный резонанс к проблеме домашнего насилия не только в самом Казахстане, но и за пределами его, освещалось в том числе и иностранными журналистами, оно повлияло на пересмотр законодательства в отношении домашнего насилия в Казахстане.
13 мая 2024 года суд приговорил Бишимбаева к 24 годам лишения свободы.
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Футболист убил жену и её любовника
В 1994 году бывшую жену известного американского футболиста Джеймса Симпсона Николь Браун нашли мёртвой вместе с её другом. На теле влюблённых были обнаружены множественные ножевые ранения. Следователи сразу направились к дому Симпсона, где стояла окровавленная машина. Позже экспертиза подтвердила, что кровь из автомобиля принадлежала Браун и её любовнику.
Симпсона арестовали, но после всё же оправдали. Сообщалось, что знаменитый спортсмен нанял отличную команду адвокатов. В тюрьму Симпсон всё же попал, но не за убийство жены, а за ограбление и похищение человека, которое он совершил в 2007 году.
Майор ФСБ убил жену и четырёхлетнюю дочь
Шокировавшее всю страну убийство произошло 21 октября 2016 года в Екатеринбурге. Майор ФСБ Александр Игнатьев убил свою жену и четырёхлетнюю дочь. После случившегося мужчина попытался покончить с собой, но старшей дочери удалось выбраться из квартиры и позвать на помощь.
В ходе судебных слушаний стало ясно, что Игнатьев невменяем. Он заявил, что совершил убийство, потому что его заразили неким вирусом через телефон. Несколько месяцев уже бывший сотрудник ФСБ провёл в СИЗО, после чего был отправлен на принудительное лечение.
Известный фотограф убил жену и сжёг её труп в лесу
История об убийстве Юлии Прокопьевой прогремело на всю страну в августе 2013 года. Дмитрий Лошагин был одним из самых модных и популярных фотографов, а его супруга Юлия — востребованной моделью.
22 августа семья отдыхала на вечеринке, после которой девушка исчезла. Её обезображенное тело было найдено в лесу. Позже было установлено, что первую красавицу Урала убил её супруг.
Следствие установило, что после праздника Лошагин и Прокопьева остались одни в квартире. Муж убил свою жену, положил тело в пакет, вывез в лес и сжёг. Фотографа посадили в тюрьму, однако свою вину он так и не признал.
Столкнул под колёса авто на трассе
12 ноября 2015 года на трассе Екатеринбург-Первоуральск мать двоих детей Светлана Мамина попала под колёса автомобиля. Сперва следствие считало, что смерть женщины — это трагическая случайность.
Позже стало ясно, что под машину Мамину столкнул её гражданский муж Михаил Дихтярь. В этот вечер пара и друг мужчины возвращались домой по этой самой трассе. Они ездили в Екатеринбург за партией наркотиков. В машине между Маминой и Дихтярем произошла ссора, они вышли из автомобиля и продолжили ругаться посреди оживлённой трассы. Дихтярь дождался, пока к ним приблизится автомобиль, и толкнул Мамину под колёса.
Водителя, который сбил женщину, так и не нашли. Дихтярь также остаётся на свободе из-за невозможности доказать его причастность к преступлению.
Зарезал жену на глазах у шестилетней дочери
Семья Новоструевых казалась всем обычной и достаточно счастливой, пока в преддверии Нового года Константин не убил свою жену Людмилу.
Мужчина работал курьером, а в конце 2020 года его уволили. В семье начались финансовые трудности и постоянные скандалы. 18 декабря супруги решили отвезли шестилетнюю дочь в гости к дедушке, но во время сборов между супругами разразился скандал. Новоструев начал избивать жену, а она успела крикнуть дочери — «Звони деду!».
Вернувшись в комнату, девочка обнаружила маму, лежавшую в луже крови. После убийства жены Новоструев свёл счёты с жизнью.
Тверской чиновник из ревности убил жену
20 апреля 2024 года бывший кандидат в депутаты Тверской городской думы Евгений Никольский опубликовал в своём Telegram-канале пост, в котором признался в убийстве жены.
«Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание. С гордо поднятой головой, потому что все сделал правильно. Когда человек, которому годами отдаешь всю душу без остатка, предает — это не должно оставаться безнаказанным. Плевать, что будет со мной, но лживая тварь получила по заслугам, и пусть такая же судьба постигнет всех ей подобных», — написал Никольский.
Он также попросил позаботиться о своей маленькой дочке.
Позже выяснилось, что за неделю до убийства мужчина сильно избил свою супругу, после чего она уехала в гости к родителям. Чиновник поехал за женой, чтобы разобраться, но между парой вновь разразился скандал, в ходе которого Никольский насмерть зарезал жену.
Бывший министр экономики Казахстана до смерти избил жену
Громкое дело Куандыка Бишимбаева уже несколько месяцев гремит как в Казахстане и России, так и в других постсоветских странах. По версии следствия, что в ночь на 9 ноября 2023 года Бишимбаев избил свою гражданскую жену Салтанат Нукенову в ресторане Астаны и оставил её мертвой на полу VIP-кабины на 6-8 часов. Куандык своей вины не признает, утверждает, что жена в тот вечер распивала алкоголь и «спровоцировала» его «агрессией».
Это дело стало первым судебным разбирательством по делу о домашнем насилии в Казахстане, которое транслировалось в прямом эфире под наблюдением присяжных. Дело получило большой общественный резонанс к проблеме домашнего насилия не только в самом Казахстане, но и за пределами его, освещалось в том числе и иностранными журналистами, оно повлияло на пересмотр законодательства в отношении домашнего насилия в Казахстане.
13 мая 2024 года суд приговорил Бишимбаева к 24 годам лишения свободы.
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Евгения Парфентьева