В Неве нашли связанный веревками гнилой труп мужчины

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В акватории реки Невы в Петербурге обнаружили труп мужчины, который был обвязан веревками. Об этом пишет «Фонтанка».
Уточняется, что на теле имелись гнилостные образования. На шее погибшего был черный рюкзак, внутри которого находились кафельная плитка и камень.
Правоохранительные органы проводят проверку для установления личности мужчины и обстоятельств произошедшего. По данным источника, тело направлено в морг.
Ранее сообщалось, что следователи в Уфе обнаружили труп одного из подростков, которые пропали в конце марта. 30 марта двое подростков 13 и 14 лет ушли гулять возле детского оздоровительного лагеря «Чайка» на улице Шафиева и исчезли. Позже в местном лесу были обнаружены рюкзаки пропавших школьников. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Правоохранительные органы проводят проверку для установления личности мужчины и обстоятельств произошедшего. По данным источника, тело направлено в морг.
Ранее сообщалось, что следователи в Уфе обнаружили труп одного из подростков, которые пропали в конце марта. 30 марта двое подростков 13 и 14 лет ушли гулять возле детского оздоровительного лагеря «Чайка» на улице Шафиева и исчезли. Позже в местном лесу были обнаружены рюкзаки пропавших школьников. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова