Управляющий кафе набросился с ножом на увольняющихся сотрудниц

В Японии управляющий кафе ударил ножом увольняющихся сотрудниц
Фото: iStock/zoka74

В Японии начался суд над бывшим управляющим кафе Кимиаки Нара, который напал на трех увольняющихся сотрудниц. Инцидент произошел в марте 2024 года в городе Кумамото. Об этом сообщает Japan Today.



Нара узнал о намерении девушек покинуть работу и вызвал их в кафе. Он заманил молодых женщин в подвал и атаковал с кухонным ножом. Нападение привело к серьезным травмам: пострадавшие получили ранения в живот, шею и лицо. Прохожий заметил Нару с окровавленным ножом и вызвал полицию. Девушки попали в больницу, где проходили лечение более трех месяцев.

Кимиаки Нара признал свою вину. Его адвокат утверждает, что нападение произошло из-за сильного стресса, вызванного переработками. Суд вынесет приговор 17 сентября.

Дарья Осипова

