Управляющий кафе набросился с ножом на увольняющихся сотрудниц
В Японии начался суд над бывшим управляющим кафе Кимиаки Нара, который напал на трех увольняющихся сотрудниц. Инцидент произошел в марте 2024 года в городе Кумамото. Об этом сообщает Japan Today.
Нара узнал о намерении девушек покинуть работу и вызвал их в кафе. Он заманил молодых женщин в подвал и атаковал с кухонным ножом. Нападение привело к серьезным травмам: пострадавшие получили ранения в живот, шею и лицо. Прохожий заметил Нару с окровавленным ножом и вызвал полицию. Девушки попали в больницу, где проходили лечение более трех месяцев.
Кимиаки Нара признал свою вину. Его адвокат утверждает, что нападение произошло из-за сильного стресса, вызванного переработками. Суд вынесет приговор 17 сентября.
