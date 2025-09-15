Управляющий кафе набросился с ножом на увольняющихся сотрудниц

15 сентября 2025, 11:42

В Японии управляющий кафе ударил ножом увольняющихся сотрудниц

Фото: iStock/zoka74

В Японии начался суд над бывшим управляющим кафе Кимиаки Нара, который напал на трех увольняющихся сотрудниц. Инцидент произошел в марте 2024 года в городе Кумамото. Об этом сообщает Japan Today.