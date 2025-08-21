«Отек мозга или легких»: Врач прокомментировал состояние застрявшей в горах российской альпинистки

21 августа 2025, 15:40

Врач Фишкин оценил состояние застрявшей в горах российской альпинистки

Фото: iStock/Solovyova

Врач общей практики Роман Фишкин дал профессиональный комментарий по поводу состояния российской альпинистки Натальи Наговицыной, которая застряла в горах в Киргизии. Этим специалист поделился в беседе «Аргументы и Факты».





По словам врача, организм спортсменки уже «необратимо поврежден», так как перелом ноги, холод, обезвоживание и недостаток кислорода понемногу разрушают тело женщины. К тому же у Натальи может случиться обезвоживание конечностей.





«Высокогорный отек мозга или лёгких — смертельно опасное состояние, которое очень быстро развивается на такой высоте, особенно у ослабленного человека», — сказал Фишкин.

«Даже если бы помощь была рядом, ее состояние требует немедленной реанимации и сложнейшей терапии. Скорее всего, организм альпинистки уже необратимо поврежден», — отметил врач.