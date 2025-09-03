«Пытки в патрульной машине»: Силовики похитили человека, чтобы украсть биткоины
В Волгограде двух сотрудников полиции задержали по подозрению в причастности к похищению местного предпринимателя с целью завладения его криптовалютой. По данным следствия, инцидент произошёл в ноябре 2024 года. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
По версии следствия, старший оперуполномоченный Владимир Д. и оперативный дежурный Сергей Р. похитили предпринимателя. Его насильно удерживали в автомобиле, требуя передать доступ к криптокошельку. В результате с его счёта перевели активы в сумме 283 тысяч долларов на семь разных кошельков.
Знакомые обвиняемых обналичили большую часть криптовалюты через обменник в московском «Москва-Сити». После этого в Волгоград привезли 22 млн рублей, из которых 7 млн получили полицейские, а остальные 15 млн — их сообщники.
Задержание сотрудников полиции произошло 27 января 2025 года. Суд избрал для них меру пресечения в виде ареста. Они не признают вину. Расследование продолжается.
