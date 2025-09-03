«Пытки в патрульной машине»: Силовики похитили человека, чтобы украсть биткоины

03 сентября 2025, 10:37

Волгоградские полицейские похитили человека ради биткоинов

Фото: Istock/Yingko

В Волгограде двух сотрудников полиции задержали по подозрению в причастности к похищению местного предпринимателя с целью завладения его криптовалютой. По данным следствия, инцидент произошёл в ноябре 2024 года. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.