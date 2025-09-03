Пожилой мужчина сгорел заживо из-за увлажняющего крема для ног
Пожилой британец загорелся из-за попадания увлажняющего крема на одежду. Об этом информирует The Independent.
89-летний Джеймс Роунсли загорелся из-за газового камина. Мужчина зажег его, чтобы согреть дом, но искра попала на его одежду и воспламенила ее. Пожилой человек не сразу заметил пожар, а когда осознал происходящее, было уже поздно. Он не смог потушить огонь и упал на пол. Ожоги оказались настолько тяжелыми, что спасти его не удалось.
Расследование показало, что причиной возгорания стал крем, которым мужчина лечил кожное заболевание. Сотрудники пожарно-спасательной службы Южного Йоркшира подчеркнули, что даже стирка не всегда полностью удаляет крем из одежды, что делает ее легковоспламеняемой.
