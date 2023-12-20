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Отель в Ростовской области закрыли после отказа заселить бойцов спецоперации

Отель «Добрыня» под Ростовом закрылся после отказа заселить бойцов спецоперации
20 декабря 2023, 09:26
Фото: istock / kadmy

Фото: istock / kadmy

В Ростовской области закрылся отель «Добрыня» после того, как там отказались заселять участников СВО. Об этом информирует телеграм-канал Don Mash.
Канал сообщает, что отель пропал из всех агрегаторов, на звонки никто не отвечает. Об инциденте стало известно 18 декабря. Тогда в отель не пустили трех бойцов, у которых закончился отпуск. В отеле, расположенном в притаможенной зоне города Миллерово, они планировали провести одну ночь.

Администратор узнав о том, что посетители — бойцы спецоперации, она якобы заявила, что военнослужащих они обслуживают. Как она заявила, военные иногда «плохо себя ведут, курят в номерах, мусора много оставляют».


Позже власти пояснили, что бойцов не заселили по причине отсутствия подходящего номера. Глава администрации Олег Коваленко заявил, что комната в гостинице была забронирована женщиной, но вместо нее приехало трое мужчин. В телефонной беседе она объяснила, что военные приехали по ее заявке, но сама она не приедет.

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#военные
#ночь
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#отель
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Россиянин получил срок за шпионаж в пользу Украины
Житель Комсомольска-на-Амуре получил 9,5 лет за шпионаж в пользу Украины
20 декабря 2023, 10:02

Фото: istock / Michał Chodyra

В Комсомольск-на-Амуре местный житель получил 9,5 лет в колонии строгого режима за госизмену в виде шпионажа на украинскую военную разведку. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на управление ФСБ по Хабаровскому краю.

По информации управления, мужчина в интернете начал диалог с представителем главного управления разведки Минобороны Украины с целью передачи данных в отношении военных объектов оборонного ведомства РФ на территории Хабаровского края.

Эти сведения, по оценке ФСБ могли использоваться для организации диверсий и терактов, в том числе атак беспилотниками в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники.

Было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена в форме шпионажа».

До этого сообщалось, что суд приговорил активистку экстремистского движения Крылову к двум годам колонии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дело
#уголовное дело
#фсб
#мужчина
#минобороны
#рф
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«Душила подушкой»: Опека забрала возможную дочь Моргенштерна* у эскортницы Огонёк
В Волгограде опека забрали возможную дочь Моргенштерна* у эскортницы Огонёк
20 декабря 2023, 09:51

Фото: istock / globalmoments

В Волгограде органы опеки забрали дочку у эскортницы Аси Огонёк, которую она могла родить от Моргенштерна*.

Как сообщает телеграм-канал Mash, девочку забрали из-за постоянных издевательств молодой горе-мамочки Анастасии Ахметовой. Девушка снимала, как душит семимесячную малышку, а затем кидает это благоверному, который сейчас находится на фронте. Это делалось с целью шантажа.

Об этом стало известно после того, как супруг эскортницы к главе ФПБК Виталию Бородину, а тот — в генеральную прокуратуру. Затем к делу подключился Следственный комитет России. Тогда в деле появилось имя Моргенштерна*, а на Огонёк завели уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми.

Выяснилось, что Ахметова вела двойную жизнь, пока рядом не было супруга. В соцсетях она продавала себя и услуги под псевдонимом Ася Огонёк всем желающим людям при деньгах. Среди таких оказался Алишер*. Полтора года назад они развлекались, о чем муж узнал из видео, которое ему прислали знакомые. Спустя 9 месяцев родилась девочка. Малышку забрали у неадекватной мамаши и забрали в детдом.

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*признан в РФ иноагентом
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#моргенштерн
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Неудачный выстрел из гранатомёта чуть не убил блогера
20 декабря 2023, 09:09

Фото: istockphoto/Dragunov1981

В одном из последних роликов канала Ballistic High Speed блогер Адам тестировал выстрелы из гранатомета RPG-7.
Baza пишет, что мужчина серьёзно готовился к выпуску. С помощью профессиональной группы блогер восстановил оружие и заварил дырку в стволе.

Гранатомёт проверили с помощью рентгеновских лучей и под давлением. Эксперты проблем не обнаружили. Выстрел не получился— гранатомет RPG-7 просто взорвался в руках у Адама.

Врачи диагностировали перелом черепа и скулы, множество осколочных ранений, сильные ожоги рук. Блогер уже начал восстанавливаться.

Ранее сообщалось, что российский военный спасся от выстрела украинского снайпера. Пулю остановил смартфон, который лежал в кармане рядом с сердцем. Об этом пишет Telegram-канал «Работайте, братья!».

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#блогер
#новости
#происшествие
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В Самарской области пропавшую женщину нашли закопанной в груде мусора
20 декабря 2023, 08:56

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

По дороге в деревню Студенец в Самарской области обнаружили тело пропавшей в августе женщины. Труп оказался зарыт под грудой мусора.
Телеграм-канал «112 Россия» пишет, что правоохранители в ходе следственных действий нашли в доме пропавшей следы крови. Чуть позже её муж, вахтовик, прошел проверку на детекторе лжи, а после показал, где именно зарыл тело.

Следователям он рассказал, что в роковой день его жена была пьяной, поскользнулась и сильно ударилась головой. Травма, которую она получила, оказалась несовместима с жизнью. Муж решил избавиться от тела.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Волоколамске мужчина убил нового парня своей бывшей девушки, а потом вместе с ней избавился от трупа. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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#убийство
#женщины
#отношения
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Учительница начальных классов занялась сексом с 15-летним школьником и сняла это на видео
IE: в США учительница начальных классов занялась сексом с 15-летним школьником
20 декабря 2023, 08:17

Фото: istock / Drazen Zigic

В США задержали преподавателя начальных классов, которая занялась сексом с 15-летним подростком и снимала все на видео. Об этом информирует Inside Edition.

33-летняя Шерри Бернал из города Глендора, штат Калифорния, была арестована в середине сентября. По данным следствия, женщина выстроила доверительные отношения с подростком, после чего занялась с ним сексом. Женщина также обвиняется в хранении детской порнографии и в «использовании несовершеннолетнего для изготовления непристойных материалов».

Сейчас Бернал освободили под залог в 180 тысяч долларов (16,2 миллиона рублей). Она пока не признавала свою вину.

Кроме правоохранителей, к расследованию подключилось Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье детский тренер по карате занимался онанизмом перед детьми. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#женщина
#видео
#секс
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В Хабаровске мигрант жестоко убил брата из-за детства
20 декабря 2023, 08:14

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

В Хабаровске мигрант из Таджикистана жестоко убил старшего брата.
Telegram-канал Amur Mash сообщает, что причиной преступления-обида младшего брата, считавшего, что его родители больше любили старшего брата в детстве.

Семья приехала в Россию из Таджикистана на заработки. Родственники работали на стройке и жили в вагончике. Год назад, после очередной смены, братья начали спорить, кого родители любили больше.

Младший брат взял молоток и 60 раз ударил брату. Затем он взял нож и использовал оголенные провода. В суде он утверждал, что погибший сам себя искалечил во время приступа.

Но в это никто не поверил. По словам матери, сыновья постоянно ссорились с детства, но затем помирились и вместе работали.

Мужчину приговорили к 12 годам и 11 месяцам тюремного заключения в колонии строгого режима.

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#убийство
#новости
#происшествие
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Восьмиклассник ударил ножом в грудь одноклассника в Иркутской области
20 декабря 2023, 08:07

Фото: istock / Michael Nesterov

В Иркутской области подросток воткнул нож в грудь ровеснику. Мальчика экстренно госпитализировали.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, 14 летний парень из деревни Рубахина Нижнеудинского района в понедельник 18 декабря пришел на первый урок и ударил ножом в грудь одноклассника. У мальчиков был затяжной конфликт.

Подростка экстренно госпитализировали в районную больницу с проникающим ранением грудной клетки. За его жизнь сейчас борются медики.

Нападавшего задержали. Отмечается, что он стоит на учёте за разрушение чужого имущества, но к ответственности не привлекался в силу возраста. Кроме того, школьник воспитывается в неполной семье, мать подростка стоит на учёте за плохое исполнение родительских обязанностей.

Правоохранители проводят проверку.

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#подросток
#конфликт
#нож
#школьник
#медики
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«Известия»: На Сахалинскую область обрушился мощный циклон
20 декабря 2023, 06:49

Фото: iStock/Marc_Bruxelle

Огромные сугробы, сильный снегопад и гололедица — с такими трудностями прошлось столкнуться жителям Южно-Сахалинска сегодня утром после того, как полуостров накрыл снежный циклон. Об этом пишет газета «Известия».
Службы города уже занимаются расчисткой проезжей части и тротуаров, также ведется противогололедная обработка, сообщил начальник отделения по содержанию улично-дорожной сети города Андрей Нечепуренко. В ближайшее время на улицы Южно-Сахалинска будут выведены 88 снегоуборочных машин и 104 рабочих. Более того, работы по расчистке снежных заносов продолжатся и ночью.

Общественный транспорт работает в штатном режиме — на маршруты вышли 200 автобусов, и в течение дня их число вырастет. Все светофоры также работают штатно.

В управлении ГИБДД Сахалинской области предупредили водителей о неблагоприятной дорожной обстановке. Сахалинцев просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и быть бдительными при движении вблизи пешеходных переходов, на мостах, путепроводах и за пределами города.

Также из-за погодных условий авиарейсы из Хабаровска и Новосибирска не смогли совершить посадку в аэропорту Южно-Сахалинска.

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#циклон
#погода
#снегопад
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В Кемерове мужчина, выкинувший собаку из окна, предстанет перед судом
МВД: В Кемерове мужчина, выкинувший собаку из окна, предстанет перед судом
20 декабря 2023, 06:08

Фото: iStock/gorodenkoff

В Кемерово мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с супругой выбросил лабрадора с третьего этажа. Он предстанет перед судом за жестокое обращение с животными, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Кузбассу.
Мужчина в октябре поссорился с женой, из-за чего начал выкидывать из окна вещи, а потом и собаку. Животное доставили в ветеринарную клинику, ему диагностировали переломы заднего тазобедренного сустава и передних конечностей. Мужчину доставили в полицейский отдел, свою вину он не отрицал.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными).

«В настоящее время дознанием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Кемерово», — проинформировали в МВД.

Уточняется, что дебошир может получить до трёх лет колонии.

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