Отель в Ростовской области закрыли после отказа заселить бойцов спецоперации

Фото: istock / kadmy
В Ростовской области закрылся отель «Добрыня» после того, как там отказались заселять участников СВО. Об этом информирует телеграм-канал Don Mash.
Канал сообщает, что отель пропал из всех агрегаторов, на звонки никто не отвечает. Об инциденте стало известно 18 декабря. Тогда в отель не пустили трех бойцов, у которых закончился отпуск. В отеле, расположенном в притаможенной зоне города Миллерово, они планировали провести одну ночь.
Администратор узнав о том, что посетители — бойцы спецоперации, она якобы заявила, что военнослужащих они обслуживают. Как она заявила, военные иногда «плохо себя ведут, курят в номерах, мусора много оставляют».
Позже власти пояснили, что бойцов не заселили по причине отсутствия подходящего номера. Глава администрации Олег Коваленко заявил, что комната в гостинице была забронирована женщиной, но вместо нее приехало трое мужчин. В телефонной беседе она объяснила, что военные приехали по ее заявке, но сама она не приедет.
Читайте также:
В Кемерове мужчина, выкинувший собаку из окна, предстанет перед судом
В Приамурье осудили мужчину, сбежавшего из СИЗО через окно приёма посылок
Гражданин Таджикистана получил 12 лет колонии за убийство брата молотком и током
Администратор узнав о том, что посетители — бойцы спецоперации, она якобы заявила, что военнослужащих они обслуживают. Как она заявила, военные иногда «плохо себя ведут, курят в номерах, мусора много оставляют».
Читайте также:
В Кемерове мужчина, выкинувший собаку из окна, предстанет перед судом
В Приамурье осудили мужчину, сбежавшего из СИЗО через окно приёма посылок
Гражданин Таджикистана получил 12 лет колонии за убийство брата молотком и током
Алина Юрчак