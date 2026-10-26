Отели с отдыхающими из России затопило в Таиланде
Российские туристы пожаловались на затопления отелей в Таиланде. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сильные дожди прошли на острове Пхукет и вызвали сход потока сели с горы. Всего за сутки в районе города Патонг выпало около 143 мм осадков. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ливни не прекратятся.
Вода оказалась на первых этажах нескольких гостиниц. Затоплены оказались в том числе дорогие Vignette Collection Dinso Resort & Villas Phuket by IHG и Three Monkeys Villas. По словам соотечественников, снимающих там номера, у входов в здания персонал устанавливает небольшие дамбы и мешки с песком. Судя по опубликованным кадрам, на одних улицах вода поднялась по щиколотку, на других — гораздо выше.
Обильные осадки повлияли и на движение в регионе: камни и ветки не дают автомобилям проехать на некоторых участках дорог. Кроме того, из-за непогоды оказались повреждены сотни машин, часть из них смыло потоком. Также пострадали жилые дома и магазины.
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