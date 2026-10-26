В школе Южно-Сахалинска обследуют контакты после случая туберкулеза

26 октября 2026, 11:04

Фото: iStock/hxdbzxy

Министерства здравоохранения и образования Сахалинской области сообщили о случае туберкулеза у ученика школы № 31 в Южно-Сахалинске. Ребенок перестал ходить на занятия 21 сентября, а на следующий день его направили в стационар, пишет «Московский комсомолец».