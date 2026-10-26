В школе Южно-Сахалинска обследуют контакты после случая туберкулеза
Министерства здравоохранения и образования Сахалинской области сообщили о случае туберкулеза у ученика школы № 31 в Южно-Сахалинске. Ребенок перестал ходить на занятия 21 сентября, а на следующий день его направили в стационар, пишет «Московский комсомолец».
С 26 октября по 6 ноября врачи проверят здоровье детей и сотрудников, контактировавших со школьником. К работе привлекли специалистов областного противотуберкулезного диспансера. В учебном заведении провели дезинфекцию и дополнительно проинструктировали персонал. На время проверочных мероприятий дети находятся на каникулах. Ход ситуации контролируют региональные министерства и департамент образования Южно-Сахалинска.
Туберкулез представляет собой инфекционное заболевание, которое чаще всего поражает легкие. Возбудитель передается воздушно-капельным путем, поэтому при выявлении случая врачи устанавливают круг контактов пациента и предлагают им пройти обследование.
Ранняя диагностика помогает вовремя начать лечение и снизить риск распространения инфекции. Медики советуют не пропускать профилактические осмотры, флюорографию и иммунодиагностику, особенно детям и людям, которые находились рядом с заболевшим.
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