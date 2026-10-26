Ревнивый россиянин до смерти забил возлюбленную шваброй
Жителя Санкт-Петербурга арестовали по обвинению в жестком убийстве сожительницы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем телеграм-канале.
По версии следствия, преступление совершено в первых числах октября. Михаил Б., находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, поссорился со своей возлюбленной на почве ревности. В ходе конфликта мужчина нанес женщине не менее 30 ударов по голове, а затем, вооружившись шваброй, начал бить в область головы, груди и живота.
Истязания длились до тех пор, пока потерпевшая не перестала подавать признаки жизни. Вскоре фигуранта задержали, возбудив в отношении него уголовное дело по части 1 статьи 105 УК. Злоумышленник полностью признал свою вину.
Ранее сообщалось, что 58-летняя жительница Омска получила восемь лет колонии за убийство мужа.
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