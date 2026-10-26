В Кузбассе директор школы приставал к мальчику
Директора школы в Кемеровской области обвиняют в растлении несовершеннолетних. Мужчину заключили под стражу, сообщает НГС.
По информации издания, уголовное дело в отношении педагога по имени Игорь возбудили после обращения матери одного из учеников. По словам мальчика, директор приставал к нему. Позже о подобных действиях со стороны мужчины заявил еще один пострадавший.
Отмечается, что Игорь занимал должность директора на протяжении 20 лет, а его общий стаж в профессии составляет около 40 лет. За это время он получал многочисленные награды. По словам местных жителей, слухи о наклонностях мужчины появлялись и ранее. Еще одна девушка утверждает, что видела, как он гладил ее одноклассника по животу.
Семьи обращались в управление образования, однако там, по их словам, обращения игнорировали. Известно, что у фигуранта есть супруга и двое детей, а также внуки. Жена занимает должность его заместителя в учреждении. После возбуждения дела с сайта учреждения и из соцсетей удалили публикации, связанные с директором.
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