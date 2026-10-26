В Кузбассе директор школы приставал к мальчику

26 октября 2026, 11:08

В Кемеровской области директора школы обвинили в приставании к детям

Фото: istockphoto/Yingko

Директора школы в Кемеровской области обвиняют в растлении несовершеннолетних. Мужчину заключили под стражу, сообщает НГС.