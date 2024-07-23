Отец байкерши-блогера МотоТани высказался о гибели дочери

Фото: iStock/Robert Nieznanski
Отец российской байкерши-блогера Татьяны Озолиной, более известной как МотоТаня, рассказал, что узнал о гибели дочери от ее супруга. Об этом сообщает RT.
«Зять ночью позвонил… как обухом. Что именно там случилось, на дороге, я знаю не больше вашего», — цитирует RT отца погибшей.
Мужчина добавил, что муж Татьяны находился в Москве, в то время как она отправилась в Турцию.
Напомним, накануне российская блогер и байкерша «МотоТаня» (настоящее имя — Татьяна Озолина) погибла в Турции в аварии. ДТП произошло по вине турецкого мотоциклиста Онура Обута. У Озолиной около двух миллионов подписчиков в YouTube. Ранее «МотоТаня» заявляла о планах покорить Турцию.
Читайте также:
Российская байкерша-блогер МотоТаня погибла в Турции в ДТП
Появились новые подробности ДТП с участием байкерши МотоТани
«Самая красивая байкерша России»: МотоТаня погибла в ДТП, что известно
Екатерина Коршунова