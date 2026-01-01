Достижения.рф

Отец бросил сына-младенца в стену из-за проигрыша в видеоигре

В США отец получил 12 лет за нападение на сына после проигрыша в видеоигре
Фото: Istock/scyther5

22-летнего жителя штата Висконсин Джалина Уайта суд приговорил к 12 годам тюрьмы за жестокое нападение на его восьмимесячного сына. Об этом сообщает издание People.



Инцидент произошёл 5 ноября 2024 года. Полиция начала расследование после вызова в больницу, куда доставили младенца с травмами. Медики зафиксировали у ребёнка перелом черепа, шесть переломов рёбер на разных стадиях заживления, а также заживающий перелом ключицы.

Следствие установило, что Уайт находился с малышом один. Позже мужчина признался, что разозлился из-за проигрыша в видеоигре NBA 2K и в ярости швырнул сына в стену. На суде обвиняемый заявил, что не хотел причинять вред ребёнку.

Прокуратура сообщила, что травмы привели к проблемам со зрением у младенца, и теперь он питается через зонд. После освобождения Уайт семь лет пробудет под надзором.

Ольга Щелокова

