Отец бросил сына-младенца в стену из-за проигрыша в видеоигре

01 января 2026, 12:52

В США отец получил 12 лет за нападение на сына после проигрыша в видеоигре

Фото: Istock/scyther5

22-летнего жителя штата Висконсин Джалина Уайта суд приговорил к 12 годам тюрьмы за жестокое нападение на его восьмимесячного сына. Об этом сообщает издание People.