Отец бросил сына-младенца в стену из-за проигрыша в видеоигре
22-летнего жителя штата Висконсин Джалина Уайта суд приговорил к 12 годам тюрьмы за жестокое нападение на его восьмимесячного сына. Об этом сообщает издание People.
Инцидент произошёл 5 ноября 2024 года. Полиция начала расследование после вызова в больницу, куда доставили младенца с травмами. Медики зафиксировали у ребёнка перелом черепа, шесть переломов рёбер на разных стадиях заживления, а также заживающий перелом ключицы.
Следствие установило, что Уайт находился с малышом один. Позже мужчина признался, что разозлился из-за проигрыша в видеоигре NBA 2K и в ярости швырнул сына в стену. На суде обвиняемый заявил, что не хотел причинять вред ребёнку.
Прокуратура сообщила, что травмы привели к проблемам со зрением у младенца, и теперь он питается через зонд. После освобождения Уайт семь лет пробудет под надзором.
Читайте также: