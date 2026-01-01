В Нижнем Тагиле водитель без прав спровоцировал массовую аварию
В Нижнем Тагиле на проспекте Уральском произошло столкновение трёх автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
По информации ведомства, аварию спровоцировал водитель иномарки Kia Rio. Он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Honda. После этого Kia задела ещё одну машину — Audi.
В результате инцидента пострадали четыре человека. Сейчас медики оценивают состояние их здоровья. Полиция установила, что человек за рулём корейского автомобиля управлял транспортным средством без соответствующего права.
Ранее он уже один раз привлекал внимание правоохранителей за нарушение ПДД. Экспертиза показала, что в момент ДТП он не употреблял алкоголь. Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
