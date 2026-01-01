Аферист с Tinder насиловал женщин, притворяясь смертельно больным
Суд в Великобритании арестовал 31-летнего Райана Маквея по делу о мошенничестве и насилии. Как сообщает The Scottish Sun, мужчина создавал фальшивые аккаунты на сайтах знакомств, выбирал уязвимых женщин и выманивал у них деньги.
Маквей представлялся разными именами, втирался в доверие, а затем требовал крупные суммы. В одном случае он заставил пострадавшую передать ему контроль над банковским счётом. Помимо этого, он принуждал женщин к сексу, используя дополнительные фальшивые профили для знакомства с теми же жертвами.
В 2024 году он ложно сообщил одной из потерпевших, что болен раком, и водил её в хоспис, чтобы поддержать легенду. Полиция установила 17 пострадавших. Маквей признал вину по 38 эпизодам, включая изнасилования, мошенничество и вымогательство.
