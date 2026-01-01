Аферист с Tinder насиловал женщин, притворяясь смертельно больным

01 января 2026, 11:41

Британец признал вину в мошенничестве и изнасилованиях через Tinder

Фото: Istock/Tero Vesalainen

Суд в Великобритании арестовал 31-летнего Райана Маквея по делу о мошенничестве и насилии. Как сообщает The Scottish Sun, мужчина создавал фальшивые аккаунты на сайтах знакомств, выбирал уязвимых женщин и выманивал у них деньги.