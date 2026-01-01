Россиянин хладнокровно убил мужчину и спрятал труп в лифте
В Рязани мужчина убил ножом знакомого и спрятал тело в лифте. Об этом сообщает региональное Следственное управление СК России.
Конфликт между мужчинами произошёл 26 декабря в квартире в Октябрьском районе после совместного распития алкоголя. В ходе ссоры 61-летний гость нанёс 35-летнему хозяину квартиры несколько ударов ножом. От полученных ранений хозяин квартиры умер на месте.
Поздно вечером 29 декабря подозреваемый вынес тело из квартиры и оставил его в кабине лифта. Утром 30 декабря местные жители обнаружили труп и вызвали полицию. Правоохранители задержали подозреваемого. Следствие возбудило против него уголовное дело.
