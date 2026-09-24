Украинец напал с ножом на польских священников: один человек погиб
31-летний гражданин Украины напал с ножом на пятерых жителей Польши, в том числе троих священников. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным местной полиции, инцидент произошел на территории Ярославского аббатства, расположенного на улице Бенедиктинской в Подкарпатском воеводстве. Злоумышленник изрезал четырех мужчин и одну женщину. Один из пострадавших скончался, состояние еще двоих оценивается как угрожающее жизни.
Как передает радиостанция RMF, одна из монахинь рассказала, что украинец проник на территорию монастыря через открытые ворота, когда оттуда вышла группа людей. К текущему моменту преступника задержали, его мотивы устанавливаются.
Ранее сообщалось, что банда малолетних украинцев подожгла автостоянку в Польше.
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