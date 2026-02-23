Отец год насиловал малолетних дочерей на глазах у 10-летнего сына
В бразильском штате Парана арестован 46-летний мужчина, которого обвиняют в чудовищных преступлениях против собственных детей. Об этом пишет Daily Mirror.
По данным Гражданской полиции штата Парана, в период с января 2025 по январь 2026 года мужчина неоднократно совершал насильственные действия в отношении своих семи- и восьмилетних дочерей. Свидетелем преступлений был 10-летний сын подозреваемого. Согласно полицейским источникам, мальчик также записывал некоторые эпизоды на видео, что впоследствии стало ключевым доказательством в деле.
Арест злоумышленника произошел в пятницу в городе Каскавель. Во время операции правоохранительные органы провели обыск в доме мужчины и изъяли электронные устройства, которые отправят на судебно-медицинскую экспертизу. Обвиняемый взят под стражу до суда и будет находиться в тюрьме до рассмотрения дела.
Читайте также: