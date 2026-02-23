Отец год насиловал малолетних дочерей на глазах у 10-летнего сына

23 февраля 2026, 12:11

В Бразилии арестовали отца за многократные изнасилования малолетних дочерей

Фото: iStock/Motortion

В бразильском штате Парана арестован 46-летний мужчина, которого обвиняют в чудовищных преступлениях против собственных детей. Об этом пишет Daily Mirror.