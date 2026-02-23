Жительница Удмуртии выманила у любовника миллион рублей «на развод»
Суд в Удмуртии приговорил местную жительницу к трем годам лишения свободы условно за аферу с выманиванием более 1 миллиона рублей у любовника под предлогом оплаты ипотеки, лечения ребенка якобы от рака и расходов на юриста для развода с мужем. Об этом пишет РИА Новости.
С 2023 по сентябрь 2025 года женщина, будучи замужем, поддерживала романтические отношения с местным предпринимателем. С июля 2024 года она обманом получила от него более миллиона рублей. Эти средства фигурантка требовала от любовника якобы на оплату лечения своего сына от рака легкого, погашение ипотеки и услуг юриста, чтобы развестись с мужем.
Обманутый мужчина переводил деньги на покупку лекарств от тромбов, проведение операций на сердце, удаление тромбов, трансплантацию легких и курс барокамеры. Однако на самом деле ребенок не страдал от болезни, ипотеку оплачивал муж, и развода с ним не планировалось, так как женщина ждала второго ребенка.
История раскрылась, когда супруг обнаружил переписку жены с другим мужчиной и уличил ее в измене. Он заявил, что полностью обеспечивал семью и оплачивал ипотеку. Обманутый мужчина связался с любовником и рассказал ему правду. Вскоре предприниматель предложил жительнице Удмуртии вернуть деньги, но она отказалась. Тогда пострадавший обратился в правоохранительные органы.
Подсудимая признала свою вину, обязалась возместить ущерб потерпевшему и сообщила, что сейчас ее брак с мужем расторгнут. Она проживает с детьми в той же квартире, не работает, а финансово ей помогает мать. Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму более миллиона рублей.
