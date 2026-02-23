Жительница Удмуртии выманила у любовника миллион рублей «на развод»

23 февраля 2026, 08:30

Жительницу Удмуртии осудили за аферу с обманом любовника на миллион рублей

Фото: iStock/Oleg Elkov

Суд в Удмуртии приговорил местную жительницу к трем годам лишения свободы условно за аферу с выманиванием более 1 миллиона рублей у любовника под предлогом оплаты ипотеки, лечения ребенка якобы от рака и расходов на юриста для развода с мужем. Об этом пишет РИА Новости.