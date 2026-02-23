В Оренбурге школьница чуть не утонула, гуляя по льду с подругой
В Оренбурге на реке Урал под лед провалилась школьница. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области.
Несчастный случай произошел на набережной. Уточняется, что 13-летняя девочка вместе с подругой шла вдоль реки, когда лед проломился, и она оказалась в воде.
Прохожие быстро бросились на помощь и вытащили несовершеннолетнюю на берег. Прибывшие медицинские работники осмотрели пострадавшую. Госпитализация ей не потребовалась, добавили в ведомстве.
