В Оренбурге школьница чуть не утонула, гуляя по льду с подругой

23 февраля 2026, 10:15

В Оренбурге спасли школьницу, провалившуюся под лед на реке Урал

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Оренбурге на реке Урал под лед провалилась школьница. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области.