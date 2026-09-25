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Отец годами насиловал маленькую дочь в общественных туалетах, скрывая это от жены

В Гонконге судят отца, годами насиловавшего дочь в отелях
Фото: iStock/ilrom

В Гонконге судят мужчину, который годами насиловал собственную дочь, скрывая это от жены. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на местные СМИ.



По данным издания, преступления совершались с декабря 2015 по ноябрь 2021 года, когда девочке было от 6-10 лет. Позже она рассказала о происходящем одному из учителей, от которого о ситуации узнали в полиции.

Отец обещал покупать дочери игровую валюту, если она будет отвечать ему «взаимностью». Как правило, он насиловал ее дома, однако, когда жена находилась рядом, мужчина забирал девочку якобы в парк развлечений, а на самом деле снимал номер в отеле. Только за один год он оформил 49 бронирований в гостиницах разных районов.

Кроме того, около десяти раз педофил надругался над школьницей в общественных туалетах. Он также придумал специальный жест, по которому дочь понимала, что отец призывает ее к сексуальным действиям.

Горе-родителя арестовали еще в 2022 году. Сейчас он находится под стражей, а решение его по делу вынесут 4 ноября.

Лидия Пономарева

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