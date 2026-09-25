Отец годами насиловал маленькую дочь в общественных туалетах, скрывая это от жены

25 сентября 2026, 22:55

В Гонконге судят отца, годами насиловавшего дочь в отелях

Фото: iStock/ilrom

В Гонконге судят мужчину, который годами насиловал собственную дочь, скрывая это от жены. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на местные СМИ.