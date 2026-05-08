Отец и мачеха жестоко избивали девочку на протяжении долгого времени в Кузбассе

08 мая 2026, 10:40

Фото: iStock/SB Arts Media

В Кемеровской области отец вместе с сожительницей зверски издевались над маленькой девочкой, избивали ее кипятильником, железным ковшом и другими предметами. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.





По данным VSE42.RU, мужчина избивал свою малолетнюю дочь кожаным ремнем с пряжкой, а также использовал для ударов кипятильник с шнуром.





«Сожительница избивала девочку с использованием ремня от сумки и шнура от зарядного устройства, таскала за волосы, кидала по комнате, а в бане нанесла удар железным ковшом по носу», — рассказали в пресс-центре.