Отец и мачеха жестоко избивали девочку на протяжении долгого времени в Кузбассе
В Кемеровской области отец вместе с сожительницей зверски издевались над маленькой девочкой, избивали ее кипятильником, железным ковшом и другими предметами. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.
По данным VSE42.RU, мужчина избивал свою малолетнюю дочь кожаным ремнем с пряжкой, а также использовал для ударов кипятильник с шнуром.
«Сожительница избивала девочку с использованием ремня от сумки и шнура от зарядного устройства, таскала за волосы, кидала по комнате, а в бане нанесла удар железным ковшом по носу», — рассказали в пресс-центре.
У ребенка обнаружили множественные кровоподтеки и ссадины на теле, а также горизонтальный рубец на носу, пишет «Сiбдепо». В суде женщина пыталась переложить ответственность на отца малышки, который полностью признал свою вину.
В результате мужчину приговорили к четырем годам и месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его сожительнице дали четыре года лишения свободы. Их взяли под стражу в зале суда. Кроме того, с обоих взыскали по 200 000 рублей в пользу девочки.