Многодетного отца-инвалида и его четырехлетнюю дочь с аутизмом избили из-за тропинки
В Башкирии мужчина избил многодетного отца-инвалида и его четырехлетнюю дочь с аутизмом из-за тропинки в СНТ. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Жители СНТ«Авиатор» Чишминского района рассказали, что их 44-летний сосед Павел с 2024 года нападает на прохожих, которые ходят по дороге, протоптанной рядом с его домом. По словам очевидцев, мужчина избивает всех, в том числе женщин, детей и пожилых людей.
Недавно Павел ударил ногой четырехлетнюю девочку с аутизмом и разбил голову ее 56-летнему многодетному отцу-инвалиду, который шел с тростью из магазина с молоком и хлебом. После этого случая местные написали коллективное заявление в полицию, но ответа пока нет.
