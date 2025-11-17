Достижения.рф

Охранники в Подмосковье получат арест вместо премии

Mash: охрана заложила тротил на подстанции ради премии за его находку
Фото: istockphoto/Oleg Elagin

Охранники подстанции «Медведевская» в Подмосковье подбросили тротиловую шашку у объекта, рассчитывая получить премию за её обнаружение.



Как пишет телеграм-канал Mash, начальник охраны вместе с двумя подчинёнными сначала привязали взрывчатку к трубе, а затем «нашли» её и вызвали спецслужбы, которые впоследствии обезвредили находку.

Сотрудников вычислили и задержали. Им грозит арест по статье о незаконном хранении или приобретении взрывчатых веществ.

Сегодня утром в подмосковном Солнечногорске возле пачки купюр номиналом пять тысяч рублей обнаружили взрывное устройство. Прибывшие специалисты обезвредили его.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0