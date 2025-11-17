Охранники в Подмосковье получат арест вместо премии

17 ноября 2025, 16:24

Mash: охрана заложила тротил на подстанции ради премии за его находку

Фото: istockphoto/Oleg Elagin

Охранники подстанции «Медведевская» в Подмосковье подбросили тротиловую шашку у объекта, рассчитывая получить премию за её обнаружение.