Отец и сын пострадали при пожаре в жилом доме в иркутском селе
В селе Максимовщина Иркутской области произошел пожар в жилом доме, при котором пострадали отец и сын. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
По словам хозяйки жилья, она проснулась от дыма и заметила, что огонь охватил второй этаж, где спал 10-летний мальчик. Женщина разбудила мужа, а сама вместе с младшей дочерью вышла на улицу.
В это время мужчина поднялся наверх и помог ребенку выбраться через окно. Оба получили термические ожоги и отравление угарным газом. Сейчас они находятся больнице.
На момент прибытия первых пожарных пламя распространилось по всей площади здания, а также перекинулось на легковой автомобиль. Вскоре его ликвидировали. Возможной причиной возгорания стало короткое замыкание.
