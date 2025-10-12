Отец и сын пострадали при пожаре в жилом доме в иркутском селе

12 октября 2025, 16:09

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области

В селе Максимовщина Иркутской области произошел пожар в жилом доме, при котором пострадали отец и сын. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.