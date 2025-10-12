Пожар на юго-востоке Москвы: что известно
МЧС: квартира загорелась на юго-востоке Москвы
На юго-западе Москвы загорелась многоэтажка. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МЧС в своем телеграм-канале.
По данным телеграм-канала «Осторожно, Москва», пожар произошел в доме №18/2 на Братиславской улице в квартире на десятом этаже. Из окон шел черный дым.
В ведомстве добавили, что пожар локализован, пострадавших нет. Один человек самостоятельно эвакуировался из горящего помещения до прибытия спасателей. Всего на месте работают 32 специалиста и восемь единиц техники. Причины происшествия пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что из-за пожара в московской больницы эвакуировали 28 человек.
