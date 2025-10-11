В Краснодаре загорелся троллейбус: спасены все пассажиры
В Краснодаре на проспекте Чекистов, возле остановки «Рождественский храм», загорелся троллейбус №143, следующий по маршруту №8. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».
Очаг возгорания возник в контакторной панели кабины водителя. Потушить огонь самостоятельно не удалось, поэтому на место прибыли пожарные, которые быстро локализовали пожар.
Сообщается, что в результате инцидента ни пассажиры, ни сотрудники МУП «КТТУ» не пострадали.
