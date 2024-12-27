В Башкирии мужчина избил коллегу на корпоративе — видео

Фото: iStock/ nito100
В Башкирии полуголый мужчина устроил драку на новогоднем корпоративе. Кадрами поделился Teлеграм-канал «Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан».
На видеозаписи полуголый мужчина несколько раз пинал оппонента, который старался уйти. Россиянин хватал его за одежду, подошёл и ударил ещё несколько раз.
Мужчина упал на пол и получил несколько ударов по лицу. Позже он поднялся, снял верхнюю одежду, и встал в стойку, показывая, что готов продолжить драку.
По информации канала, зачинщик драки подумал, что мужчина «подкатывал» к его возлюбленной и поэтому инициировал конфликт.
Ранее сообщалось, что корпоратив, посвящённый Дню энергетика, который прошёл 22 декабря, обернулся скандалом для филиала ГУП СК «Ставэлектросеть». В сети появилось видео, на котором стриптизёрша исполняет танец рядом с пьяным сотрудником, что вызвало возмущение у жителей Минеральных Вод.
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Мужчина упал на пол и получил несколько ударов по лицу. Позже он поднялся, снял верхнюю одежду, и встал в стойку, показывая, что готов продолжить драку.
По информации канала, зачинщик драки подумал, что мужчина «подкатывал» к его возлюбленной и поэтому инициировал конфликт.
Ранее сообщалось, что корпоратив, посвящённый Дню энергетика, который прошёл 22 декабря, обернулся скандалом для филиала ГУП СК «Ставэлектросеть». В сети появилось видео, на котором стриптизёрша исполняет танец рядом с пьяным сотрудником, что вызвало возмущение у жителей Минеральных Вод.
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Ольга Енгалычева