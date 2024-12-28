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ТАСС: жительница Красноярска подожгла заправку после телефонного разговора

Фото: iStock/Distortion Media

Фото: iStock/Distortion Media

Жительница Красноярска подожгла автозаправочную станцию после телефонного разговора с неизвестным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
«Женщина приготовила три бутылки с зажигательной смесью, пришла на автозаправочную станцию по улице Попова в Красноярске, где бросила бутылки в колонку, в результате чего произошло возгорание», — сообщили в ведомстве.
Как оказалось, женщина пошла на преступление после телефонного звонка от неизвестного мужчины. Последний обманным способом склонил подозреваемую к поджогу АЗС. Злоумышленница задержана правоохранительными органами и доставлена в полицию. Пожар ликвидировали сотрудники заправки.



По факту происшествия возбуждено два уголовных дела. Женщину обвиняют в покушении на уничтожение чужого имущества, а на неизвестного заведено уголовное дело за склонение лица к совершению террористического акта.

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#пожар
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#уголовное возгорание
#происшествия
CNN: может произойти катастрофа из-за роста космического мусора на орбите Земли
28 декабря 2024, 05:14

Фото: iStock/yucelyilmaz

Профессор Аризонского университета Вишну Редди заявил, что ученые опасаются возможной катастрофы из-за роста космического мусора на орбите Земли. Об этом сообщает CNN.
«Число объектов в космосе, запущенных нами за последние четыре года возросло в геометрической прогрессии. Грядет ситуация, которой мы всегда боялись», — поделился с телеканалом эксперт.

По словам Редди, сейчас ученые обеспокоены синдромом Кесслера. Этот гипотетический процесс представляет собой полную непригодность орбиты Земли для спутников.

Гипотеза подразумевает столкновение двух космических объектов, от которых на орбите появится множество осколков. Они будут ударятся о другие объекты, породив эффект домино и в конечном счете околоземное пространство заполнится огромным числом космического мусора.

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#столкновение
#космос
#земля
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Дудю* грозит два года колонии за нарушение закона об иноагентах
28 декабря 2024, 04:38

Фото: iStock/Thomasaf

Блогеру Юрию Дудю* грозит уголовное дело и два года лишения свободы за нарушение законодательства об иноагентах. Об этом рассказали ТАСС источники в правоохранительных органах.
«Дудю* грозит уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). В случае его возбуждения блогер может быть лишен свободы на срок до двух лет», — говорится в сообщении.

Юрий Дудь* уже был оштрафован на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в своих публикациях. Также блогера обязали выплатить государству 120 тысяч за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

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*Юрий Дудь включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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#уголовное ук
#блогер
#рф
#иноагенты
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В Хельсинки на Рождество случилось самое сильное в истории города землетрясение
28 декабря 2024, 02:35

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В столице Финляндии Хельсинки случилось самое сильное в истории города землетрясение на Рождество. Об этом рассказали в новостной службе Yle со ссылкой на данные сейсмолога местного университета Тони Вейкколайнена.
Сила землетрясения была магнитудой в 1,1 балла. Сильнее всего толчки ощущались в Олимпийской деревне Кяпюля. Там же находился и эпицентр.

Землетрясение началось в районе семи вечера и продлилось не менее минуты. По словам очевидцев, они ощутили вибрации, которые прошли через все тело, а также услышали громкий хлопок.

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#землетрясение
#финляндия
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В Подольске вернули домой сбежавшую олениху Эльзу
27 декабря 2024, 22:50

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В Подольске нашли олениху Эльза, покинувшую частное хозяйство в СНТ «Астра». В последний раз её видели бегущей по дороге в посёлке Быково, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Хозяйка искала животное в городских чатах и просил связаться с ней всех, кто знал о местонахождении питомца. Женщина переживала за судьбу своей любимицы. По её словам, животное безобидное и не боится подходить к людям», – рассказали в администрации.
В два часа ночи строители СНТ «Изида» заметили олениху, подманили её яблоком и поймали. Об этом они рассказали председателю СНТ. Тот, в свою очередь, помог связаться с хозяйкой животного.

Утром Эльзу проводили домой. С ней всё хорошо, она отдыхает после предновогодних гуляний. Ветеринар обследовал олениху и заявил, что она вернулась домой целой и невредимой.

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#подмосковье
#московская область
#животные
#олени
#подольск
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В Узбекистане объявили в международный розыск двух россиян
Генпрокуратура Узбекистана объявила в розыск двух россиян по делу о покушении
27 декабря 2024, 21:24

Фото: iStock/Diy13

Генпрокуратура Узбекистана объявила в международный розыск двух граждан России по делу о покушении на бывшего пресс-секретаря государства Комила Алламжонова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В конце ноября в прокуратуре сообщили, что в Ташкентской области двое неизвестных обстреляли внедорожник Range Rover, в котором находился Алламжонов, работавший руководителем департамента информационной политики администрации президента Узбекистана. В результате стрельбы никто не пострадал. Удалось установить семь лиц, причастных к совершению преступления. Пять их них уже арестованы.

Также было установлено, что к покушению причастны два гражданина России – Бислан Расаев и Шамиль Темирханов. Они незаконно въехали в Республику Узбекистан, совершили преступление и занимались незаконным оборотом огнестрельного оружия.

В отношении них применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Также фигуранты дела объявлены в розыск.

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#узбекистан
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#уголовное дело
#генпрокуратура
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Мужчина надругался над ребёнком в купе поезда Санкт-Петербург — Москва
27 декабря 2024, 21:11

Фото: iStock/ Motortion

В Твери задержали мужчину, которого подозревали в действиях сексуального характера в отношении ребёнка, передало региональное управление Следственного комитета России (СКР).
По информации следствия, мужчина находился с несовершеннолетней в купе в поезде Санкт-Петербург — Москва. Там злоумышленник надругался над девочкой.

«Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (совершение действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней)», — подчеркнуло СКР.

По ходатайству следствия мужчину отправили в Следственный изолятор (СИЗО) по ходу расследования уголовного дела. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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#насилие
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В Волгограде военнослужащий пытался с ножом прорваться в лицей
27 декабря 2024, 19:47

Фото: istockphoto/BrianAJackson

В Волгограде находящийся в отпуске боец отряда БАРС Александр Вербицкий с ножом пытался ворваться в лицей № 3 Тракторозаводского района. Его арестовали пока на трое суток.
Об инциденте сообщил новостной портал V1.RU в своём телеграм-канале. Как выяснили журналисты, 52-летний военный с позывным Тигр сразу после Нового года должен был вернуться на службу, однако теперь велика вероятность, что ему придётся задержаться. По данным портала, свой агрессивный поступок Вербицкий совершил под воздействием наркотиков.

Не все родственники военного знают о происшествии, в том числе его мама, которая лежит в больнице после операции на сердце. Отцу Александра всё известно, так как дома у них провели обыск, но не нашли ничего противозаконного. Знакомые солдата характеризуют его как очень спокойного человека и не понимают, что могло толкнуть его на такой поступок.

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В США недовольная чаевыми доставщица пиццы ударила ножом беременную клиентку
27 декабря 2024, 19:11

Фото: istockphoto/Michael Nesterov

В городке Киссимми, штат Флорида, 22-летняя доставщица пиццы, недовольная размером чаевых, решила отомстить клиентке. Она набросилась на беременную женщину с ножом.
Уроженка Орландо Брианна Альвело доставила пиццу в мотель Riviera, сообщает CBS News. Клиентка заплатила её 33 доллара за заказ и добавила пару долларов чаевых. По словам женщины, курьер ничего не сказала ей по поводу маленьких чаевых, только «закатила глаза и ушла».

Позднее в тот же день Альвело вернулась в мотель с неизвестным мужчиной, у которого был пистолет. Криминальная парочка ворвалась в комнату, где жила женщина со своим партнёром и пятилетней дочкой. Спутник доставщицы увёл мужчину в туалет под дулом пистолета, а Альвело в это время прямо на глазах у ребёнка стала наносить «неблагодарной» клиентке удары ножом по всему телу. Потом они со спутником ушли.

Пострадавшую госпитализировали, на её теле медики насчитали 14 ножевых ранений — на груди, животе, обеих руках и ноге. Во время осмотра выяснилось, что она была беременна. Неизвестно, удалось ли ей сохранить ребёнка. Альвело задержали, её спутника сейчас разыскивает полиция.

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Студентка случайно проглотила 15-сантиметровую щетку при чистке зубов
27 декабря 2024, 18:05

Фото: istockphoto/didesign021

В подмосковных Мытищах вечерняя гигиена закончилась для студентки медицинского колледжа вызовом бригады скорой помощи. Она случайно проглотила 15-сантиметровую зубную щётку.
Как позже рассказала 16-летняя девушка, она чистила зубы перед сном и решила убрать налёт с языка. После неосторожного или слишком резкого движения она закашлялась, сообщает mk.ru. Щётка проскользнула в пищевод. Самостоятельно извлечь посторонний предмет девушка, понятно, не смогла, поэтому вызвала скорую помощь.

Приехавшие медики сначала не поверили пациентке. Однако после подробного осмотра убедились, что она не обманывает, и доставили её в больницу. После рентгена выяснилось, что щётка успела продвинуться из пищевода в желудок. Для извлечения инородного предмета из организма студентки-медика потребовалась эндоскопия, которую провели под местным наркозом. Утром следующего дня будущую медсестру отпустили из больницы домой.

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