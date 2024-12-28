ТАСС: жительница Красноярска подожгла заправку после телефонного разговора

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Жительница Красноярска подожгла автозаправочную станцию после телефонного разговора с неизвестным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
«Женщина приготовила три бутылки с зажигательной смесью, пришла на автозаправочную станцию по улице Попова в Красноярске, где бросила бутылки в колонку, в результате чего произошло возгорание», — сообщили в ведомстве.Как оказалось, женщина пошла на преступление после телефонного звонка от неизвестного мужчины. Последний обманным способом склонил подозреваемую к поджогу АЗС. Злоумышленница задержана правоохранительными органами и доставлена в полицию. Пожар ликвидировали сотрудники заправки.
По факту происшествия возбуждено два уголовных дела. Женщину обвиняют в покушении на уничтожение чужого имущества, а на неизвестного заведено уголовное дело за склонение лица к совершению террористического акта.
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