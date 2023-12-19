В Петербурге мужчина вышел из машины и сломал берцовые кости из-за гололеда

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В Санкт-Петербурге мужчина с полуторагодовалым сыном вышел из машины, поскользнулся и попал в больницу.
«Фонтанка» пишет, что инцидент случился на улице Жуковского. Петербуржец ехал вместе с дочерью и полуторагодовалым сыном. Он припарковался недалеко от здания. Мужчина взял сына на руки и вышел из машины, но тут же упал. По словам очевидцев, в тот момент он пытался защитить мальчика.
Мужчине помогли подняться и вызвали скорую помощь. Отца семейства госпитализировали с переломом большой и малой берцовых костей.
В данный момент он находится в больнице. Мужчине предстоит операция и другие медицинские процедуры. На восстановление он потратит как минимум год.
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Мужчине помогли подняться и вызвали скорую помощь. Отца семейства госпитализировали с переломом большой и малой берцовых костей.
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Мария Фирсова