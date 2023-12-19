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В Петербурге мужчина вышел из машины и сломал берцовые кости из-за гололеда

19 декабря 2023, 08:54
Фото: istockphoto/ElcovaLana

Фото: istockphoto/ElcovaLana

В Санкт-Петербурге мужчина с полуторагодовалым сыном вышел из машины, поскользнулся и попал в больницу.
«Фонтанка» пишет, что инцидент случился на улице Жуковского. Петербуржец ехал вместе с дочерью и полуторагодовалым сыном. Он припарковался недалеко от здания. Мужчина взял сына на руки и вышел из машины, но тут же упал. По словам очевидцев, в тот момент он пытался защитить мальчика.

Мужчине помогли подняться и вызвали скорую помощь. Отца семейства госпитализировали с переломом большой и малой берцовых костей.


В данный момент он находится в больнице. Мужчине предстоит операция и другие медицинские процедуры. На восстановление он потратит как минимум год.

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#санкт-петербург
#новости
#здоровье
#гололёд
#гололедица
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«Скоряк неостановку замутил»: Полиция устроила погоню за скорой в центре Екатеринбурга
В Екатеринбурге полицейские устроили погоню за водителем скорой помощи
19 декабря 2023, 09:26

Фото: istock / maxim4e4ek

В Екатеринбурге на улице Куйбышева полицейские преследовали машину скорой помощи. Погоня попала на видео, которое опубликовал портал Е1.ru.

На кадрах видно, как по дорого несется карета скорой помощи. Авто преследуют сотрудники ГБДД.

«Идем по Куйбышева, подходим к Белинского. Скоряк неостановку замутил», — комментирует происходящее один из правоохранителей.
Также слышно, как из другого автомобиля по громкоговорителю шоферу приказывают снизить скорость и остановиться, но он игнорирует это.

В Минздраве по Свердловской области заявили, что это была частная машина неотложной помощи. По предварительным данным, водитель был пьян. В Госавтоинспекции сообщили, что преследование вели патрульные машины полиции.

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В Новосибирске школьница упала в яму и пролежала там два часа, обморозив пальцы

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#видео
#водитель
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#сотрудники
#машины
#машина
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В Новосибирске девочку с обмороженными пальцами вытащили из ямы с мусором
19 декабря 2023, 09:21

Фото: istockphoto/Mkovalevskaya

В ЖК «Матрешкин двор» в Новосибирске школьница два часа не могла выбраться из ямы со строительным мусором.
Соседи услышали крики девочки о помощи и вытащили её. У ребёнка были обмороженные пальцы рук и ног.

Как сообщает vn.ru, сообщение о ЧП в полицию не поступило. Представитель ГУ МВД по региону Аягоз Ашимова рассказала, что ведется проверка произошедшего.

В паблике ЖК «Матрешкин двор» предупреждают соседей об опасности ямы с мусором на пустыре, где обычно выгуливают собак.

Ранее в Петербурге мужчина вышел из машины и сломал берцовые кости из-за гололеда. В данный момент он находится в больнице. Мужчине предстоит операция и другие медицинские процедуры. На восстановление он потратит как минимум год.

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#новости
#происшествие
#дети
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«Бизнес на смерти»: Российских силовиков задержали за слив информации ритуальщикам
В Белгороде полицейские задержали силовиков за слив данных ритуальщикам
19 декабря 2023, 09:04

Фото: istock / Dzurag

В Белгороде сотрудники правоохранительных органов задержали 6 силовиков за слив информации ритуальщикам. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По информации издании, полицейских доставили в региональное управление Следственного комитета России (СКР). Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после окончания служебной проверки.

Информацию также подтвердили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

«При подтверждении вины, должностные лица понесут наказание в установленном законом порядке», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, прокуратура Амурской области начала проверку после видеозаписи, на котором якобы парень-инвалид на коленях переползает мост. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Новосибирске школьница упала в яму и пролежала там два часа, обморозив пальцы

#скр
#проверки
#наказание
#сотрудники
#полиция
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Мошенники обманули российского психолога почти на 4 миллиона рублей по видеосвязи
На Сахалине аферисты обманули психолога на 4 млн рублей по видеосвязи
19 декабря 2023, 08:34

Фото: istock / artoleshko

В Сахалинской области злоумышленники обманули психолога почти на 4 миллиона рублей по видеосвязи. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу регионального УМВД.

Некая женщина позвонила 37-летней местной жительнице, представившись сотрудником банковской организации, и спросила про заявление на смену номера и кредит. Психолог ответила, что никаких заявок не подавала. Тогда «банковский сотрудник» заявила, что та стала жертвой аферистов и ей необходимо немедленно оформить кредиты и перевести деньги на «безопасный счет».

Психолог знала о таких «разводах», но все равно поверила мошенница, так как она говорила с ней по видеосвязи. Женщина сделала все, как аферисты велели и перевела им 3,7 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Перми пожилой житель умер, пытаясь добиться досрочного выхода на пенсию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Новосибирске школьница упала в яму и пролежала там два часа, обморозив пальцы

#деньги
#психолог
#дело
#уголовное дело
#кредиты
#женщина
#заявление
#счёт
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Россиянин пытался досрочно выйти на пенсию и умер
В Перми пожилой житель умер, пытаясь добиться досрочного выхода на пенсию
19 декабря 2023, 07:56

Фото: istock / Synthetic-Exposition

В Перми пожилой мужчина скончался во время судебного разбирательства с Пенсионным фондом России. Мужчина пытался добиться досрочного выхода на пенсию. Об этом сообщает Ura.ru.

«Истец обратился в суд с иском к ответчику с требованием о признании отказа в пересмотре пенсии незаконным. Производство по гражданскому делу по иску истца <…> прекратить в связи со смертью истца», — сказано в решении Свердловского районного суда.
Отмечается, что пермяк обратился в суд с иском «с требованием о признании отказа в пересмотре пенсии незаконным». Какое основание у мужчины для досрочного выхода на пенсию, не сообщается.

Ранее сообщалось, что 18 декабря стало известно о смерти 29-летнего актёра и танцора Дмитрия Красилова. По предварительной информации, он скончался из-за проблем с сердцем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Новосибирске школьница упала в яму и пролежала там два часа, обморозив пальцы
#суд
#пенсии
#производство
#мужчины
#мужчина
#смерть
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В Сиднее полиция обнаружили в квартире мужчины 722 кг кокаина
Guardian: В Сиднее полиция обнаружили в квартире мужчины 722 кг кокаина
19 декабря 2023, 06:47

Фото: iStock/Inna Dodor

В австралийском городе Сидней полиция задержала четверых подозрительных молодых людей на стоянке, после чего в доме одного из них был обнаружен кокаин стоимостью в миллиард долларов. Об этом пишет Guardian.
Правоохранители в понедельник, 18 декабря, получили сообщение о взломе и проникновении в жилой блок на севере города. Прибыв на место происшествия, они увидели на подземной автостоянке четырех мужчин в автомобиле Toyota Yaris, на которых была чёрная одежда и маски.

Кроме того, полицейские нашли в машине лом, нож для мяса, перчатки, канцелярский нож, стяжки и мигающие фонари. По их словам, эти предметы соответствовали попытке похищения.

После установления личности 24-летнего молодого человека, которого, по версии полиции, четверо мужчин хотели ограбить и похитить, полиция провела обыск в квартире и обнаружила 722 кг кокаина. Отмечается, что его стоимость на чёрном рынке составляет до миллиарда долларов.

Молодого человека арестовали и предъявили обвинение в поставках запрещённого вещества в крупном размере. Четверых молодых людей от 19 до 24 лет также задержали, их обвиняют в проникновении с намерением совершить кражу, участии в преступной группировке и хранении орудий для взлома.

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#полиция
#обвинение
#полицейские
#маски
#происшествия
#наркотики
#австралия
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В Хабаровском крае женщину отправили в колонию за контрабанду чёрной икры
19 декабря 2023, 06:42

Фото: iStock/Vladimir_Mironov

Жительнице Амурской области назначено пять лет исправительной колонии общего режима за незаконные приобретение и перевозку 380 кг черной икры и свыше 6 кг осетра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края
Обвиняемая и её сожитель были признаны виновными по ч. 3 ст. 258.1 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение и перевозка частей и дериватов особо ценных водных биологических ресурсов). Согласно выводам следствия, они приобрели в Комсомольске-на-Амуре 380 кг икры краснокнижного амурского осетра и калуги и свыше 6 кг амурского осетра, а затем организовали перевозку продукции. На дороге Хабаровск — Чита их обоих задержали сотрудники ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Ранее мужчину ранее приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а обвиняемой назначили условное наказание на пять лет с испытательным сроком на два года и штрафом в размере 1 млн рублей, однако после обжалования приговора прокурором судебная коллегия отменила предыдущий вердикт. После этого женщину взяли под стражу прямо в зале суда.

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#контрабанда
#икра
#женщины
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В Новом Уренгое 19-летняя девушка попала под колёса иномарки
19 декабря 2023, 06:35

Фото: iStock/jittawit.21

В Новом Уренгое 19-летняя девушка попала под колеса автомобиля Toyota. Из-за полученных травм пострадавшую госпитализировали, пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по ЯНАО.
«В Новом Уренгое, на улице Дружбы Народов, иномарка сбила пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП 19-летняя девушка получила травмы и госпитализирована в травматологическое отделение», — говорится в публикации.

​Предварительно, водитель ​Toyota не заметил переходящую дорогу девушку и сбил её. Обстоятельства ​инцидента в настоящее время устанавливаются.

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#дтп
#иномарка
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#травмы
#девушка
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В Новосибирске школьница упала в яму и пролежала там два часа, обморозив пальцы
19 декабря 2023, 06:23

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Новосибирске случайные прохожие спасли девочку, упавшую в яму в Кировском районе. Ребёнок около двух часов пролежал на 20-градусном морозе, пишет группа «Инцидент Новосибирск» ВКонтакте.
Происшествие случилось в понедельник, 18 декабря, в ЖК «Матрешкин двор». Женщина, выгуливавшая собаку, заметила, что девочка лежит в яме и не может выбраться самостоятельно.

«Там пустырь и в основном выгуливают собак. Девочку увезли на «скорой». Пролежала долго, отморозила пальцы рук и ног», — рассказали очевидцы.

Региональное МВД начало проверку по факту произошедшего, обстоятельства случившегося устанавливаются.

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#происшествие
#мвд
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#жк
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