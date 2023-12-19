В Сети появилось видео боя, после которого умер 14-летний боксер в Первоуральске

Фото: iStock/FOTOKITA
Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев опубликовал в своём Телеграм-канале видео боксерского боя в Первоуральске, в результате которого скончался 14-летний мальчик.
«Боль и потеря сына — непереносимая утрата. Приношу соболезнования семье», — подписал пост Кремлев.
На опубликованных кадрах видно, что бой проходил штатно, но одному из участников в какой-то момент стало плохо. Когда он начал пошатываться и падать, к нему бросились окружающие.
Читайте также:
В Свердловской области на соревнованиях по боксу умер 14-летний подросток
Стали известны подробности смерти 14-летнего подростка на турнире по боксу
В Ростовской области бойцов СВО не пустили в отель на ночлег
Диана Аванесян