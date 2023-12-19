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В Сети появилось видео боя, после которого умер 14-летний боксер в Первоуральске

19 декабря 2023, 01:31
Фото: iStock/FOTOKITA

Фото: iStock/FOTOKITA

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев опубликовал в своём Телеграм-канале видео боксерского боя в Первоуральске, в результате которого скончался 14-летний мальчик.
«Боль и потеря сына — непереносимая утрата. Приношу соболезнования семье», — подписал пост Кремлев.


На опубликованных кадрах видно, что бой проходил штатно, но одному из участников в какой-то момент стало плохо. Когда он начал пошатываться и падать, к нему бросились окружающие.


Кремлев отметил, что семья подростка получит от Международной ассоциации бокса всестороннюю помощь, а причастные обязательно понесут ответственность.

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В Китае от землетрясения погибли 86 человек
Синьхуа : В Китае от землетрясения погибли 86 человек, ещё 96 ранены
19 декабря 2023, 01:59

Фото: iStock/hxdbzxy

В Китае в результате мощного землетрясения в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде провинции Ганьсу погибли не менее 86 человек.
Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на региональный штаб по ликвидации последствий землетрясений.

Уточняется, что ещё 96 человек ранены.

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В Сети появилось видео боя, после которого умер 14-летний боксер в Первоуральске

В Екатеринбурге во дворе 25-этажного дома нашли труп полуголой девушки

Суд на два месяца арестовал рэпера, который хотел «избить беременную женщину»
#китай
#землетрясение
#погибшие
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В Екатеринбурге во дворе 25-этажного дома нашли труп полуголой девушки
Е1.RU: В Екатеринбурге во дворе 25-этажного дома нашли труп полуголой девушки
19 декабря 2023, 01:49

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Екатеринбурге 17 декабря во дворе многоэтажного дома на улице 40-летия Комсомола обнаружили труп девушки. Об этом сообщает Е1.RU.
Очевидцы рассказали, что девушка была в наушниках и полураздетая.

«Зрелище не из приятных. Когда я пришла, тело прикрыли уже. По приезде полиции и скорой так и лежала, место огородили. Говорят, была в наушниках и полураздетая», — цитирует издание слова одной из свидетельниц.

Предварительно, погибшей было 25 лет.

Правоохранители в настоящее время не давали комментариев по поводу происшествия.

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#происшествия
#девушка
#екатеринбург
#труп
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Суд на два месяца арестовал рэпера, который хотел «избить беременную женщину»
ТАСС: В Москве суд арестовал рэпера Ислама Закирова (Рецидива) на два месяца
19 декабря 2023, 01:07

Фото: iStock/BrianAJackson

Суд в Москве арестовал рэпера Ислама Закирова (также известного как Рецидив), который заявил во время рэп-баттла, что хочет избить беременную русскую женщину. Об этом сообщает ТАСС.
Следственный комитет возбудил в отношении Закирова уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ о «действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности, совершенных публично» — ему грозит до шести лет тюрьмы.



Исполнитель был задержан сотрудниками полиции 18 декабря. В диалоге с правоохранителями уроженец Красноярского края рассказал, что не имеет определенного места жительства в столице и регулярно путешествует по ночлежкам.

На волне этого дела Versus и другие площадки для рэп-баттлов скрыли все ролики со своих площадок — для отсмотра, модерации и возможного удаления всего, что может попасть под уголовные статьи.

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#арест
#рэп
#киргизия
#артист
#суд
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Учительница избежала тюрьмы после секса с 14-летним учеником
Law & Crime: В США учительница избежала тюрьмы после секса с 14-летним учеником
19 декабря 2023, 01:00

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Бывшая учительница актёрского мастерства из американского города Майами, подозреваемая в сексуальной связи с несовершеннолетним, избежала тюремного срока, заключив сделку со следствием. Об этом пишет Law & Crime.
Следствие утверждает, что 31-летняя Бриттини Лопес-Мюррей несколько раз занималась сексом со своим 14-летним учеником. Против неё возбудили два уголовных дела, а осенью 2021 года учительницу арестовали.

Женщина признала вину и с согласия семьи пострадавшего заключила сделку со следствием, которая предусматривает, что в течение двух лет Лопес-Мюррей будет запрещено покидать дом для любых целей, кроме работы и обучения. Кроме того, ей назначили десять лет испытательного срока.

Обвиняемой также предстоит пройти специальный курс для людей с психическим отклонениями, совершивших сексуальные преступления.

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#сша
#секс
#женщина
#следствие
#ученики
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У популярного артиста началась лихорадка посреди столицы
Mash: У фронтмена группы Dabro началась лихорадка в отеле в центре Москвы
19 декабря 2023, 00:20

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

У солиста популярной группы Dabro Ивана Засидкевича началась лихорадка в отеле в центре Москвы, куда 33-летний артист приехал на гастроли из Казани. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, у Засидкевича поднялась температура до 39 градусов плюс появилась общая слабость, после чего друзья артиста вызвали ему скорую помощь в Novotel на Пресненской набережной. Врачи помогли певцу на месте и назначили лечение, при этом от госпитализации он отказался.

Ранее стало известно, что неизвестный попытался сорвать концерт рэпера Гуфа, сообщив в полицию от имени Анара Зейналова из музыкальной группы «Каспийский груз» о том, что певец якобы зарезал жену и дочь.

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#певец
#москва
#отель
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В Ростовской области бойцов СВО не пустили в отель на ночлег
Коваленко: Бойцов СВО не заселили в ростовский отель из-за отсутствия номера
19 декабря 2023, 00:13

Фото: iStock/davit85

В Ростовской области в один из отелей Миллеровского района не пустили на ночлег трех военнослужащих из-за отсутствия подходящего номера. Об этом глава районной администрации Олег Коваленко сообщил в своём Телеграм-канале.
По его словам, номер в гостинице бронировала женщина, но вместо неё приехали трое мужчин.

«В заселении было отказано в связи с отсутствием подходящей комнаты для троих мужчин. Оплата была возвращена», — говорится в публикации.

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#женщина
#оплата
#отель
#сво
#военные
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В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, избивших участника СВО
В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, избивших участника СВО — МВД
18 декабря 2023, 23:39

Фото: iStock/blinow61

В Санкт-Петербурге полиция задержала подозреваемых в избиении участника СВО из-за замечания о парковке на тротуаре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В полицию Василеостровского района в понедельник, 18 декабря, поступило сообщение о дорожном конфликте возле дома №2 по Биржевому переулку.

«Как выяснилось, 40-летний мужчина, участник СВО, шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на тротуаре. Рядом находились двое мужчин. Потерпевший сделал им замечание за неправильную парковку, в результате возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Избив пешехода, злоумышленники уехали», — цитирует агентство заявление пресс-службы.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти и задержать подозреваемых в течение нескольких минут. Ими оказались двое жителей Санкт-Петербурга. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

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#уголовное дело
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#мужчина
#заявление
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SHOT: Самолёт из России с умирающим пассажиром на борту не смог сесть в Норвегии
18 декабря 2023, 23:16

Российскому самолëту с умирающим пассажиром на борту запретили сесть в аэропорту Норвегии. Об этом рассказали Telegram-каналу SHOT другие участники авиарейса компании Nordwind Airlines из Москвы до кубинского города Варадеро.
По словам пассажиров, после нескольких часов полëта одному из мужчин на борту стало плохо: у него открылась язва и началось внутреннее кровотечение. Пилотам не разрешили совершить посадку в одном из ближайших норвежских аэропортов, после чего по громкой связи объявили, что самолëт разворачивается и летит обратно в Москву.

При этом норвежские власти официально заявили, что разрешили российскому авиалайнеру использовать воздушное пространство страны, чтобы «быстрее долететь обратно».

Как сообщил SHOT, самолёт успешно приземлился в Шереметьево, а пострадавший пассажир на этот момент был ещё жив и находился в сознании. Его сразу же увезли на скорой для оказания экстренной медицинской помощи.

После начала спецоперации на Украине страны Запада ввели жёсткие ограничения в отношении России. Так, Евросоюз, США и Канада и ряд других государств закрыли небо для российских самолётов.

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#происшествие
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В квартире скончавшегося Красилова начались следственные действия
18 декабря 2023, 22:06

Фото: iStock/Ajax9

В квартире Дмитрия Красилова, тело которого было обнаружено сегодня вечером, начались следственные действия, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, сегодня стало известно о смерти 29-летнего танцора, актёра и шоумена Дмитрия Красилова. Артисту стало плохо вчера вечером, когда он возвращался домой с работы, а около шести часов вечера 18 декабря в столичной квартире Красилова было обнаружено его бездыханное тело.

В подъезде покойного дежурят полицейские, у дома стоит машина для перевозки тела.

В настоящий момент криминальная версия смерти Красилова исключается, поскольку на его тело не было найдено никаких повреждений, однако, правоохранители всё же решили провести осмотр квартиры танцора.

Предположительно, он скончался от проблем с сердцем, вызванных избыточным весом. Точная причина смерти будет установлена после проведения медицинской экспертизы.

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