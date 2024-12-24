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В Москве 13-летняя девочка попала в больницу после попадания снежком в голову с подозрением на сотрясение мозга. Об этом пишет Baza.
По данным издания, вечером 21 декабря 13-летняя школьница играла с одноклассниками в снежки, один из которых попал в голову девочки. Вечером того же дня она почувствовала себя плохо, и родители отвезли ее в больницу.
Ее госпитализировали и определили в хирургическое отделение. Врачи оценили ее состояние как средней тяжести и подозревали сильное сотрясение мозга. Однако данный диагноз не подтвердился.
Ранее сообщалось, что дети мигрантов закидали снежками беременную женщину в Московской области. Пострадавшая смогла снять происходящее на камеру мобильного телефона.
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Ее госпитализировали и определили в хирургическое отделение. Врачи оценили ее состояние как средней тяжести и подозревали сильное сотрясение мозга. Однако данный диагноз не подтвердился.
Ранее сообщалось, что дети мигрантов закидали снежками беременную женщину в Московской области. Пострадавшая смогла снять происходящее на камеру мобильного телефона.
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Элина Позднякова