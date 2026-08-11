Отец купил мотоцикл подростку и пошел под суд
Прокуратура в Башкирии утвердила обвинительное заключение в отношении 44-летнего местного жителя. Об этом стало известно 11 августа.
Мужчина обвиняется по части 1 статьи 151.2 УК РФ — «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни». По версии следствия, в августе 2024 года фигурант приобрел мотоцикл «Ирбис» для своего малолетнего сына.
Однако в июле текущего года во время патрулирования инспекторы ГИБДД заметили подростка за рулем двухколесного транспорта. Выяснилось, что у юноши не было водительского удостоверения, а также мотошлема и другой защитной экипировки.
На требование полицейских остановиться несовершеннолетний не отреагировал и попытался скрыться. Обвиняемый полностью признал свою вину. В настоящее время уголовное дело передали для рассмотрения мировому судье.
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