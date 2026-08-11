Отец купил мотоцикл подростку и пошел под суд

11 августа 2026, 16:33

Купивший подростку мотоцикл отец предстанет перед судом в Башкирии

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Прокуратура в Башкирии утвердила обвинительное заключение в отношении 44-летнего местного жителя. Об этом стало известно 11 августа.