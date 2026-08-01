В Новосибирске грузовик насмерть сбил двух мотоциклистов
Грузовик в Новосибирске столкнулся с двумя мотоциклами. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
На Бердском шоссе произошла авария с участием грузового автомобиля Shacman и двух мотоциклов BMW, двигавшихся навстречу друг другу. Водитель грузовика выполнял разворот, когда произошло столкновение.
В результате ДТП оба мотоциклиста погибли на месте. Пассажирка одного из мотоциклов была госпитализирована бригадой скорой помощи. Подробности о ее состоянии не приводятся.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
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