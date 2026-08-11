Женщин осудят за подаренные детям мопед и мотоцикл в Татарстане
В Республике Татарстан завершили расследование в отношении местных жительниц по статье о вовлечении детей в совершение опасных для жизни действий. Об этом стало известно 11 августа.
Как сообщает СУ СКР по РТ, обвиняемыми проходят 40-летняя и 38-летняя женщины. По версии следствия, старшая из фигуранток осенью 2024 года приобрела мотоцикл для своего сына, не имеющего водительских прав и навыков управления.
Несмотря на это, подросток регулярно эксплуатировал транспортное средство. Трагедия произошла 16 июля 2025 года: юноша нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автомобилем, получив травмы различной степени тяжести.
Вторая обвиняемая летом 2025-го купила мопед своему сыну. Женщина знала, что ребенок не умеет водить, а также страдает серьезным заболеванием, при котором управление любым транспортом ему категорически противопоказано. В мае 2026 года подросток грубо нарушил ПДД, выехав на встречную полосу на улице с односторонним движением. На требование сотрудников полиции остановиться он не отреагировал и попытался скрыться, однако был задержанным после того, как повредил колесо мопеда. В отношении обеих женщин возбудили уголовные дела, которые уже передали в суд для рассмотрения по существу.
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