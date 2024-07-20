В Роспотребнадзоре заявили о минимальном уровне заболеваемости листериозом в РФ

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Заболеваемость листериозом в России на протяжении последних лет находится на крайне низком уровне. Речь идёт буквально о единичных случаях.
Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Ранее появилась информация, что в Канаде, а затем и в США объявлена вспышка листериоза. В США она охватила уже 12 штатов вдоль всего Восточного побережья и на Среднем Западе. Болезнь уже унесла жизни двух человек, ещё около трёх десятков госпитализированы.
В России благодаря системе проводимых санитарно-профилактических мероприятий заболеваемость листериозом в последние годы находится на очень низком уровне, сообщили в Роспотребнадзоре. Она составляет в среднем исчислении 0,07 заболевших на 100 тысяч населения.
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