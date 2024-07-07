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В Израиле поедающая мозг амеба стала причиной смерти мужчины

Times of Israel: заразившийся поедающей мозг амебой мужчина скончался
07 июля 2024, 19:44
Фото: IStock/Dr_Microbe

Фото: IStock/Dr_Microbe

Израильтянин, заразившийся поедающей мозг амебой и госпитализированный с воспалением мозга, умер в больнице. Об этом 7 июля сообщило издание Times of Israel.


По информации источника, мужчину 26 лет госпитализировали после того как он искупался на озере Кинерет в северной части Израиля. Эксперты выехали на место и брали пробы несколько раз, но никаких признаков инфекции не обнаружили.

Инфекция носит название Naegleria fowleri обитает в пресной теплой воде. Чаще всего, она попадет в организм человека через нос. Первыми симптомами болезни являются повышенная температура, головная боль, рвота, потери сознания, провалы в памяти и даже галлюцинации.

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«Кусал кишки зубами»: история маньяка-проститутки, почему он убивал мальчиков и как избежал расстрела
Жертвы, уголовное дело и жизнь маньяка-проститута, нападавшего на детей
07 июля 2024, 20:07

Фото: iStock/FOTOKITA

В 1993 году Санкт-Петербург обнесла новость о появившемся маньяке, нападающем на школьников. Жестокость, с которой Игорь Иртышов расправлялся с жертвами, шокировала всех, кто узнавал о совершенных им преступлениях. О том, почему насильника называли маньяком-проституткой и что известно о его жертвах расскажет редакция «Радио 1».

Маньяк Игорь Иртышов: что известно


Иртышов родился 17 августа 1971 года на хуторе Красный в Краснодарском крае. Его родители злоупотребляли алкоголем и мальчик был предоставлен самому себе. В возрасте десяти лет Игорь получил черепно-мозговую травму, от которой так и не смог оправиться. Врачи поставили ему диагноз «олигофрения в стадии умеренной дебильности». После этого мать сдала его в специнтернат и больше никогда не интересовалась сыном. Известно, что в учреждении Иртышов подвергался насилию со стороны старших детей, что оставило след на его и без того ослабленной психике.

Как Иртышов стал заниматься проституцией


На своем YouTube-канале журналистка Саша Сулим рассказала детали личной жизни Иртышова и раскрыла подробности уголовного дела маньяка. Журналистка выяснила, что после интерната Иртышов поступил в ПТУ и учился на столяра, однако работать по профессии не стал.

Он искал лучшей жизни и уехал на заработки в Москву. В столице молодой человек познакомился с гомосексуалистом, который работал проводником. Новый знакомый предложил Игорю перебраться к нему в Санкт-Петербург и помог устроиться посудомойщиком в кафе «Пегас».

Вскоре привлекательный парень стал принимать приглашения от посетителей бара продолжить знакомство. Так Иртышов начал заниматься проституцией.


Фото: iStock/Irina_Geo

Преступления Иртышова


С 1993-го по 1994 год Иртышов изнасиловал восьмерых школьников, двое из которых скончались.

Однажды жертвой маньяка стал десятилетний мальчик Костя, на которого Иртышов напал в лифте. Он вытащил ребенка на лестничную площадку и, продолжая душить, изнасиловал. На этом маньяк не остановился и вырвал у ребенка девять метров кишечника. Бросив внутренности у мусорного бачка, Иртышов забрал с места преступления школьный рюкзак и сбежал.

Изуродованный мальчик очнулся через некоторое время и смог добраться до квартиры.

В тяжелом состоянии его доставили в больницу и оказали помощь. Всего пострадавший перенес около 30-ти операций, его даже возили на обследование в США, но в 2000-м году несовершеннолетний скончался. Тогда это преступление осталось нераскрытым, и следователи стали собирать данные из других районов. Оказалось, что жертв не так уж мало.

Всеми потерпевшими в итоге оказались мальчики. Всего в этой серии было восемь эпизодов. Все преступления произошли в Санкт-Петербурге в период с декабря 1993-го по сентябрь 1994-го года. Первыми жертвами стали сразу двое братьев. Мальчики вышли в Сосновский парк, где на глазах у одного из несовершеннолетних мужчина изнасиловал другого. Затем сделал то же самое со вторым мальчиком.

У детей были тяжелые травмы, у одного из мальчиков была разорвана промежность и уретра, отсутствовал кишечник.


Как следователи вышли на след маньяка


Некоторые жертвы маньяка, которым удалось выжить, позже помогли правоохранителям составить фоторобот нападавшего.

Кроме того, одна из девочек, которая видела подозрительного мужчину в день нападения, рассказала, что от него пахло парфюмом «Черный дракон». Следователи стали выяснять, где продаются духи, кто и когда их приобретал.

28 ноября 1994 года 23-летнего Иртышова задержали в общежитии Кировского завода, где он обосновался у очередного любовника.

Иртышов на допросах снимал штаны и рассказывал о зверствах

Следователь, которая вела дело Иртышова, рассказывала, что однажды на допросе он развязал веревочку, которая поддерживала его штаны и они упали. Маньяк стоял без трусов и наслаждался реакцией сотрудницы. В ходе общения с правоохранителями душегуб настаивал на том, что ни в чем не виноват. При этом он сознавался в преступлениях и заявлял, что убивал детей, потому что они его обижали, поэтому своей вины не чувствовал.


«Детей убивал, потому что дети меня обижали. Когда мне было плохо и одиноко, я их душил, потом вытаскивал кишки руками. Кишки я не ел, их же нельзя есть. Кишки я только кусал зубами», — заявлял Иртышов.

Иртышова приговорили к расстрелу, но не казнили


За совершенные зверства Иртышова приговорили к расстрелу, однако вскоре был принят мораторий на смертную казнь и его наказание было заменено на пожизненное лишение свободы.Через 21 год заключения Иртышов умер в колонии от сердечной недостаточности.

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Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства массовой драки в Краснодарском крае
СКР: в массовой драке в Красноярском крае участвовали приезжие и местные
07 июля 2024, 19:39

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту массовой драки с участием мигрантов в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба региона.
По информации правоохранителей, конфликт начался из-за того, что дети мигрантов не пустили местных детей на площадку. Их родители попытались объяснить приезжим, что площадка является общей, но те в ответ перешли на оскорбления. Это привело к массовой драке, о пострадавших пока ничего не известно.
«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову А. К. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

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#родители
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Москалькова обратилась к омбудсмену Украины после публикации убийства пленного ВС РФ
Москалькова: убийство российского пленного должно быть расследовано
07 июля 2024, 19:22

Фото: IStock/Sinenkiy

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу для проведения проверки по факту появления информация о зверском убийстве военными ВСУ российского военнопленного, передают РИА Новости.
В своем Телеграм-канале она добавила, что этот инцидент является грубейшим нарушением норм международного права о статусе военнопленных.

Ранее медик так называемого международного «добровольческого отряда» на Украине Chosen рассказывал, что это далеко не первый случай проявления жестокости к российским военнопленным. Имели место ситуации неоказания медицинской помощи, закидывания в безоружных гранат, отправка на минное поле. Кроме того, сбежавшие с лагерей ВСУ российские военные рассказывали о членовредительстве и пытках током.

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#инцидент
#всу
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В результате аварии на иранском эсминце есть пострадавшие
Fars: несколько человек пострадали при аварии на американском эсминце
07 июля 2024, 17:46

Фото: IStock/3DSculptor

На борту эсминца Sahand военно-морских сил Ирана, находящегося у берега иранского города Бендер-Аббас в Персидском заливе, произошла авария, в которой пострадали несколько человек. Об этом сообщает агентство Fars.
Как отмечает издание, авария произошла вследствие просачивания в цистерны воды. Есть несколько пострадавших, их уже доставили в больницы. Корабль довольно скоро придет в состояние равновесия из-за ограниченной глубины воды, пояснил источник.

Ранее сообщалось, что крупнейший корабль береговой охраны Китая встал на якорь в исключительной экономической зоне Филиппин. В филлипинском правительстве заявили, что эти действия являются попыткой провокации и запугивания.

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#крушение
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В Подмосковье задержали украинца, который устроил нарколабораторию на даче
SHOT: украинец хранил около 22 кг наркотиков на арендованной даче в Подмосковье
07 июля 2024, 17:26

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

В Подмосковье задержали гражданина Украины, который устроил нарколабораторию и схрон около 22 кило наркотиков на даче
Согласно информации источника, силовики нагрянули с обыском в дом на территории СНТ «Маяк» в Пушкинском городском округе, который арендовал 40-летний гражданин Украины. В процессе обысков было найдено более 50 различных ёмкостей с подозрительными жидкими веществами весом примерно 22 кг, а также оборудование для изготовления наркотических веществ.

Запрещенные находки отправили на экспертизу. Мужчину задержали. Выяснилось, что он безработный и находится в России без регистрации.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до двадцати лет тюремного заключения.

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Сотрудница «Матч ТВ» сообщила о групповом изнасиловании мигрантами

Массовая драка с участием мигрантов произошла на площадке в Краснодаре
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#дом
#уголовное снт
#оборудование
#подмосковье
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Сотрудница «Матч ТВ» сообщила о групповом изнасиловании мигрантами
Baza: Сотрудницу «Матч ТВ» изнасиловали рядом с телецентром «Останкино»
07 июля 2024, 17:15

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Сотрудница «Матч ТВ» заявила о том, что её изнасиловали рядом с телецентром «Останкино». Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что нападение произошло в ночь на субботу, 6 июля, когда она возвращалась с работы. Согласно данным источника, неизвестные напали на девушку и изнасиловали около 2:30 ночи.

Спустя некоторое время один из подозреваемых был задержан. Им оказался 24-летний гражданин Узбекистана, который приехал в Москву на заработки. Вскоре были задержаны еще два соотечественника мужчины.

Всех злоумышленников задержали. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело. Преступникам может грозить до десяти лет тюремного заключения.

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В Курске отец поджег сына в качестве наказания
Отец поджег сына, чтобы научить обращению с огнем
07 июля 2024, 15:40

Фото: IStock/PamWalker68

В Курске отец поджёг своего сына, чтобы наказать его, сообщает Телеграм-канал Baza.
Вечером пятницы 9-летний мальчик играл в комнате со свечкой, случайно уронил ее и зажег пролитый на полу спирт. Находящаяся поблизости младшая сестра получила ожоги. Прийдя на крики и потушив огонь, отец в ярости решил проучить сына. Мужчина снял с него штаны, вылил на ягодицы спирт и поджег.

В настоящее время оба ребенка госпитализированы, их здоровью ничего не угрожает. Их отец задержан сотрудниками полиции.

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Массовая драка с участием мигрантов произошла на площадке в Краснодаре
07 июля 2024, 14:26

Фото: iStock/mrohana

Массовая драка с участием мигрантов и жителей Краснодара произошла на детской площадке в микрорайоне Пашковка. Об этом пишет Telegram-канал «Краснодар и край».
Причина конфликта заключается в том, что дети мигрантов заняли все карусели на площадке. Тогда на улицу вышли родители местных ребят с требованием освободить территорию.

К словесному конфликту присоединились родители-мигранты, и ситуация переросла в массовую драку. По словам очевидца, из-за большого количества мигрантов район, где произошло побоище, стал настоящим гетто.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

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Под Воронежем эвакуируют жителей из-за детонации взрывоопасных объектов
07 июля 2024, 13:23

Фото: istockphoto/Leonid Eremeychuk

Эвакуация жителей проводится в Подгоренском районе Воронежской области, где прежде был введен режим ЧС. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Напомним, режим ЧС был введен из-за продолжающейся детонации боеприпасов.

Взрыв на складе под Воронежем прежде произошел из-за атаки ВСУ. Пострадавших в результате инцидента нет. На месте продолжают работать экстренные службы.

Прежде сообщалось, что разведывательный БПЛА США зафиксировали возле Калининградской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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