В Израиле поедающая мозг амеба стала причиной смерти мужчины

Фото: IStock/Dr_Microbe
Израильтянин, заразившийся поедающей мозг амебой и госпитализированный с воспалением мозга, умер в больнице. Об этом 7 июля сообщило издание Times of Israel.
По информации источника, мужчину 26 лет госпитализировали после того как он искупался на озере Кинерет в северной части Израиля. Эксперты выехали на место и брали пробы несколько раз, но никаких признаков инфекции не обнаружили.
Инфекция носит название Naegleria fowleri обитает в пресной теплой воде. Чаще всего, она попадет в организм человека через нос. Первыми симптомами болезни являются повышенная температура, головная боль, рвота, потери сознания, провалы в памяти и даже галлюцинации.
Читайте также
Лауреат «Оскара» умер на 90-м году жизни
Крановщик умер в кабине башенного крана на стройке в Москве
Американские учёные нашли бактерию, вызывающую болезнь кишечника через секс
Олег Дикий