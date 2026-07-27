Отец наехавшего на толпу в Берлине назвал возможную причину теракта

27 июля 2026, 16:30

Отец подозреваемого в теракте в Берлине: «Ему промыли мозги»

Фото: istockphoto/Grand Warszawski

Отец ликвидированного в Берлине Абдулы Баллута назвал возможную причину действий сына — «промывку мозгов» экстремистами. Об этом сообщается 27 июля.