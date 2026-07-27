Отец наехавшего на толпу в Берлине назвал возможную причину теракта
Отец ликвидированного в Берлине Абдулы Баллута назвал возможную причину действий сына — «промывку мозгов» экстремистами. Об этом сообщается 27 июля.
В интервью Der Spiegel родственник подозреваемого заявил, что его семья принадлежит к шиитской общине и не имеет отношения к запрещенному в РФ «Исламскому государству*». Однако сын подпал под влияние радикальной идеологии, нарушал запреты на внешность и провоцировал конфликты.
По словам отца, Абдул окончил только десять классов, после чего перебивался случайными заработками. В частности, работал охранником или водителем.
26 июля подозреваемого в наезде на пешеходов в столице Германии ликвидировали при задержании. Жертвой атаки, которая сопровождалась ударами ножом, стала женщина, еще около 30 человек пострадали. Федеральная прокуратура ФРГ продолжает расследование, устанавливая возможных сообщников и связи погибшего с исламистскими структурами.
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