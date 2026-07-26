Наехавший на людей в Берлине напал на прохожих с мачете после этого
Нападение в центре немецкой столицы, совершенное вечером в субботу, было двойным: злоумышленник не только въехал в толпу на минивэне, но и нанес прохожим тяжелые ранения мачете. Об этом на пресс-конференции заявил глава МВД ФРГ Александр Добриндт.
По словам министра, инцидент произошел в районе парка Тиргартен во время массового мероприятия. Водитель белого автомобиля намеренно направил машину в людей, после чего врезался в дерево и скрылся. В результате атаки один человек погиб, еще 29 получили травмы различной степени тяжести.
Добриндт подтвердил, что главный подозреваемый — 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут, родившийся в 2005 году. Его мать получила немецкое гражданство в 2002-м. Ранее молодой человек уже попадал в поле зрения полиции из-за склонности к радикальному исламизму, а также пытался установить контакты с террористической группировкой «Исламское государство»*.
Правоохранители квалифицировали случившееся как теракт исламистского толка. В настоящее время подозреваемый остается в розыске. Как подчеркнул глава МВД, все силы полиции задействованы на его поимку — ведется проверка вокзалов, аэропортов и пограничных переходов как в столице, так и по всей стране.
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