Наехавший на людей в Берлине напал на прохожих с мачете после этого

26 июля 2026, 17:23

МВД ФРГ: Наехавший на людей в Берлине позже совершил нападение с мачете

Фото: istockphoto/Grand Warszawski

Нападение в центре немецкой столицы, совершенное вечером в субботу, было двойным: злоумышленник не только въехал в толпу на минивэне, но и нанес прохожим тяжелые ранения мачете. Об этом на пресс-конференции заявил глава МВД ФРГ Александр Добриндт.