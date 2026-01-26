Достижения.рф

В Берлине пять человек пострадали после стрельбы в многоквартирном доме

Фото: iStock/A_N

В берлинском районе Тиргартен пять человек получили ранения после стрельбы в многоквартирном доме. Об этом пишет издание Bild со ссылкой на правоохранительные органы.



Инцидент произошёл в квартире на пятом этаже на Вихманнштрассе. Полиция задержала на месте нескольких людей, подозреваемых в причастности к нападению.

Среди пострадавших — женщина и мужчина с тяжелыми травмами, ещё двое человек также получили серьёзные огнестрельные ранения. Их уже доставили в больницы. Отмечается, что один из раненых смог самостоятельно добраться до медучреждения.

Более подробная информация о происшествии в материале пока не приводится. Территорию вокруг дома оцепили, полиция ведёт расследование. Входы в ближайшие больницы сейчас усиленно охраняются.

Мария Моисеева

