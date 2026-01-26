В Берлине пять человек пострадали после стрельбы в многоквартирном доме

26 января 2026, 01:05

Bild: В Берлине пять человек пострадали из-за стрельбы в жилом многоквартирном доме

Фото: iStock/A_N

В берлинском районе Тиргартен пять человек получили ранения после стрельбы в многоквартирном доме. Об этом пишет издание Bild со ссылкой на правоохранительные органы.