СК завел дело после массовой драки подростков в российском городе
Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад после массовой драки подростков в Екатеринбурге. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. О ходе и результатах расследования доложит руководитель регионального СУ СК Богдан Францишко.
Инцидент произошел 19 августа на детской площадке на улице Пехотинцев. Конфликт начался между двумя школьниками, но быстро перерос в массовую потасовку с участием других детей. Часть из них снимали происходящее на телефоны. Информация о пострадавших не уточняется.
