СК расследует обстоятельства гибели молодого человека в Щёлково

23 августа 2025, 21:14

СК расследует дело о смертельном избиении молодого футболиста в Щёлково

Фото: Istock/blinow61

Следственными органами СК России по Московской области устанавливаются обстоятельства гибели в Щёлково молодого футболиста Арсения Ерошевича. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.