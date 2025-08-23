Достижения.рф

СК расследует обстоятельства гибели молодого человека в Щёлково

Следственными органами СК России по Московской области устанавливаются обстоятельства гибели в Щёлково молодого футболиста Арсения Ерошевича. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.



По данным следствия, 17 августа 2025 года на парковке между группой лиц произошёл конфликт, в ходе которого Ерошевич был избит. С множественными травмами потерпевший был доставлен в больницу, где спустя несколько дней скончался.

По данному факту Следственным отделом по г. Щёлково ГСУ СК России по Московской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе расследования изъяты записи камер видеонаблюдения, допрошены свидетели и обвиняемые, назначена судебная экспертиза. Подозреваемые находятся под стражей.

