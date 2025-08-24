Сотни армянских фур с фруктами для России развернули на границе

24 августа 2025, 05:32

Фото: iStock/Apriori1

Сотни армянских грузовиков с сельхозпродукцией, направлявшихся в Россию через грузино-российский КПП «Верхний Ларс», были вынуждены вернуться обратно из-за неопределенных фитосанитарных требований. Об этом сообщил депутат парламента Армении Гарник Даниелян, отметив значительные убытки для аграриев.