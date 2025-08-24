Сотни армянских фур с фруктами для России развернули на границе
Сотни армянских грузовиков с сельхозпродукцией, направлявшихся в Россию через грузино-российский КПП «Верхний Ларс», были вынуждены вернуться обратно из-за неопределенных фитосанитарных требований. Об этом сообщил депутат парламента Армении Гарник Даниелян, отметив значительные убытки для аграриев.
По словам депутата фракции «Армения» Гарника Даниеляна, сотни грузовиков со сливами, персиками и виноградом были развернуты от границы без предоставления четких объяснений. Перевозчики ссылаются на якобы возникшие проблемы с фитосанитарными нормами, однако официальные подтверждения отсутствуют.
Даниелян подчеркнул, что ситуация наносит значительный ущерб фермерам и сельхозпроизводителям. Впервые с трудностями столкнулись даже машины, перевозящие строительные материалы, что ранее не было характерно для данной сферы. Множество грузовиков остаются в ожидании решения в условиях неопределенности.
Депутат отметил, что со стороны властей Армении отсутствует адекватная реакция на происходящее, а сама ситуация носит не только экономический, но и политический характер. Ранее министр экономики Армении Геворг Папоян заявлял, что препятствий для экспорта армянской продукции через территорию Грузии по политическим мотивам не существует.
