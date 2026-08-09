Отец оставил без присмотра: в Архангельской области утонул маленький ребёнок

09 августа 2026, 21:09

Малыш погиб в реке Ваге в Вельском районе Архангельской области

Фото: Istock / Adam Bartosik

Трагедия произошла в Архангельской области на берегу реки Ваги в Вельском районе. На водоём вместе с отцом пришёл его маленький сын — Максиму Быкову было всего год и десять месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».