Отец оставил без присмотра: в Архангельской области утонул маленький ребёнок
Трагедия произошла в Архангельской области на берегу реки Ваги в Вельском районе. На водоём вместе с отцом пришёл его маленький сын — Максиму Быкову было всего год и десять месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».
По предварительным данным, мужчина оставил ребёнка без присмотра. В какой-то момент малыш оказался в воде и пропал. На поиски ребёнка отправились спасатели, полицейские и волонтёры. Специалисты обследовали берег и акваторию реки, однако найти малыша живым не удалось.
Позже ребёнка обнаружили погибшим. Для семьи произошедшее стало трагедией, которой, вероятно, можно было избежать при постоянном контроле за малышом возле водоёма.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют, почему маленький ребёнок оказался без присмотра взрослого.
Читайте также: