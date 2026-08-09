Стало известно о пострадавших при пожаре в квартире в Москве

09 августа 2026, 20:10

Два человека пострадали при пожаре в Марьиной Роще после хлопка в квартире

Фото: Istock / SergeyToronto

Два человека пострадали в результате пожара в московском районе Марьина Роща. Возгорание произошло после громкого хлопка в квартире на Шереметьевской улице.