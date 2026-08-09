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Стало известно о пострадавших при пожаре в квартире в Москве

Два человека пострадали при пожаре в Марьиной Роще после хлопка в квартире
Фото: Istock / SergeyToronto

Два человека пострадали в результате пожара в московском районе Марьина Роща. Возгорание произошло после громкого хлопка в квартире на Шереметьевской улице.



По данным BAZA, около 16:00 очевидцы услышали сильный хлопок. Вскоре после этого в квартире на десятом этаже начался пожар. Территорию вокруг дома оцепили, к месту происшествия прибыли пожарные.

Огонь удалось оперативно потушить, однако без пострадавших не обошлось. Двух человек с травмами госпитализировали. Их состояние оценивается как средней тяжести. Из-за пожара также получили повреждения автомобили, которые были припаркованы рядом с домом.

По предварительной информации, причиной произошедшего мог стать взрыв газового баллона, который находился внутри квартиры. Предположительно, в жилье проходил ремонт. Точные обстоятельства случившегося и причина хлопка устанавливаются.

Софья Метелева

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